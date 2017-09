De la Morena promete cambiar

Armando de la Morena, que no se podrá sentar durante las próximas tres jornadas en el banquillo blanquiazul, tiene motivos para estar preocupado. Por un lado, el potencial del rival de este domingo, el Valencia-Mestalla del ex futbolista búlgaro Ludoslav Penev, y que cuenta en sus filas con el pichichi del grupo tercero, Rafa Mir. Por otro, la dinámica de su equipo, que no acaba de arrancar del todo en Liga, con tan solo cuatro puntos sumados de nueve en disputa. Y para rematar, la ausencia para mañana de importantes futbolistas como son su delantero referencia, Gerard Oliva, Julio Delgado, la ya consabida de Uche, así como las dudas para esta semana sobre el estado físico de los defensas Marcel Djeng y Guiem Vallori.

Todo ello provocará que el técnico madrileño tenga que tirar de fondo de armario para componer un once que haga frente a un filial 'taronja' que recibirá en Paterna a los blanquiazules muy contrariados por el 1-0 en contra encajado el pasado domingo frente a la Peña Deportiva Santa Eulàlia.

El técnico blanquiazul considera que la sanción recibida por su expulsión en el partido frente al Real Mallorca es desproporcionada. "Es bastante excesiva para lo que en realidad pasó con la conversación que tuve con el linier. Hay que aprender, esperemos que esto no vuelva a suceder porque no beneficia en nada al equipo, y como máximo responsable tengo que estar a la altura. La verdad es que estoy sorprendido, pero que esto nos sirva de aprendizaje a todos", manifestó el técnico blanquiazul sobre una sanción que, en principio, no recurrirá el club.

Del rival al que toca visitar este domingo en Paterna, De la Morena lo valora así. "Visitamos a un filial con una cantera importante, que suele estar arriba, el año pasado disputó la promoción de ascenso. Y vamos con ganas por la progresión que estamos teniendo en las últimas semanas tras el empate frente al Mallorca. Vamos con la máxima ilusión de hacer un buen partido y traernos los tres puntos".

Para tener más opciones de triunfo frente al Valencia Mestalla, el técnico blanquiazul tiene claro lo que debe mejorar su equipo respecto a pasadas actuaciones. "Sobre todo, que tengamos un poco más de suerte en la finalización. Jugar estamos jugando bien al fútbol, somos dominadores del juego, tenemos la posesión siempre más que el rival. Sí que es cierto que en los metros finales, ese acierto, ese talento que hay que tener en los últimos metros nos está costando algo para definir. Podemos jugar bien al fútbol, podemos ser dominadores, pero si no marcamos goles, no ganamos los partidos", se sinceró De la Morena.

Para mañana, habrá cambios forzosos. Uno de ellos, la de su referencia ofensiva, Gerard Oliva, al que el Comité de Apelación no le ha perdonado el partido que tenía de castigo tras su expulsión en el derbi frente al Real Mallorca. "Teníamos la esperanza de que le quitaran una de las amarillas porque en realidad fue una equivocación del árbitro. No ha prosperado el recurso y habrá que aguantarse con no poder contar con él para este fin de semana. Saldrá otro compañero que seguramente lo hará igual o mejor", añadió De la Morena.

Eliminación copera

Sobre el adiós prematuro al torneo de Copa ante la Ponferradina, De la Morena lo valoró como un "golpe duro, pero con buenas sensaciones por el juego realizado y con que fuimos superiores al rival, pero con el tema de la finalización por resolver".