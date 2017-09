El Nadal-Federer obsesiona a Nueva York

Por difícil que parezca, Rafel Nadal y Roger Federer, que se han visto las caras por medio mundo, no han coincidido nunca en Nueva York. Posiblemente nunca han estado tan cerca de hacerlo como en la presente edición del Abierto de Estados Unidos, donde un solo partido les separa de medirse por una plaza en la final. El suizo frente al argentino Juan Martín del Potro, vencedor ante el austriaco Dominic Thiem en lo que hasta ahora es el partido del torneo, y el mallorquín ante el joven ruso Andrey Rublev (Eurosport, 20 h).

El enfrentamiento entre Nadal y Federer obsesiona a Nueva York. The New York Times titulaba ayer la crónica de Harvey Araton: "Entre la fusilada tenística, la esperanza es un Nadal-Federer". Y es que el actual número uno y el tenista más grande de todos los tiempos son los dos jugadores más queridos por una afición que es de las pocas que no ha podido disfrutar de uno de los duelos más apasionantes de la historia del deporte. "Es por eso que tantos han estado padeciendo o rezando por una semifinal Nadal-Federer, que sería su primera cita en el Abierto de Estados Unidos después de 37 batallas, en su mayoría memorables en todo el mundo", escribe el rotativo neoyorquino.

Federer, cinco veces ganador en Flushing Meadows, es querido por la belleza de su tenis, por ser un tenista diferente al resto del circuito, por su elegancia en la pista. Ante Nadal, la afición neoyorquina se rinde porque es considerado un guerrero, el jugador que nunca da su brazo a torcer. "Creo que a la gente de aquí le encanta el hecho de que Rafa siempre da todo lo que tiene", afirma Toni Nadal, tío y entrenador del campeón. "Da su cuerpo, su mente. Hemos hecho aquí buenos partidos, y otros no tan buenos. Pero siempre da todo lo que puede, y así es en la vida, no sólo en el tenis".

El tío Toni también valora la trascendencia de un posible enfrentamiento en semifinales entre su sobrino y Federer, pero lamenta que "todo el mundo intenta conseguir que ocurra antes de que se dispute". "Antes hay que ganar a Rublev", recuerda.

La afición neoyorquina siempre ha considerado al díscolo Jimmy Connors, cinco veces campeón en Nueva York, el campeón de todos los tiempos de los adictos al tenis. Pero incluso el propio Connors ha admitido que nunca ha visto nada parecido a Nadal, de quien ha dicho: "Juega cada punto como si estuviera arruinado".

El manacorí y el de Basilea se han enfrentado doce veces en torneos de Grand Slam: cuatro en Australia, con tres victorias a una para Nadal; cinco en Roland Garros, con pleno de triunfos para el mallorquín, y tres en Wimbledon, con dos victorias para el suizo.

El último escollo de Nadal antes de su esperada cita con Federer es, hoy, la joven revelación rusa de 19 años Andrey Rublev, verdugo de Dimitrov, séptimo cabeza de serie, que también pudo con el belga David Goffin, noveno, al derrotarlo por 7-5, 7-6 (5), 6-3 y convertirse en el tenista más joven en alcanzar los cuartos del Abierto desde que el local Andy Roddick lo hizo en el 2001. El duelo entre Nadal y Rublev será el primero que tenga como profesionales.