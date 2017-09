Flamenca de Font exhibe su mejor versión ante Fortunato Dream

La temperamental Flamenca de Font ha ganado la prueba para potros de dos años del Hipòdrom Son Pardo permitiendo al conductor Miquel Mestre sumar su quinta victoria de la cita matinal, tras haber ganado previamente las carreras que ha disputado a las riendas de Dafi RS, Baby Sund, Avanti Corner y Dinamita Group.

Flamenca de Font ha dominado de principio a fin una prueba disputada bajo un intenso calor. A la representante de la Cuadra Bonanza-Morro los cronometradores del Hipòdrom Son Pardo le ha concedido una marca de 1:21'0, pese a que la sensación presencial de la prueba es que se rodaba mucho más rápido.

En la recta de meta Fortunato Dream, dirigido por Joan Bauzá, se ha acercado mucho a la posición de privilegio de Flamenca de Font, confirmando el hijo de Love You su emergente alto nivel.

PREMI TIWORTY ROYAL

7ª Carrera (1.600 m/A)

1. Flamenca de Font (M. Mestre) 1:21'0

2. Fortunato Dream (J. Bauzá) 1:21'1

3. For You (J. Forteza) 1:22'0

4. Francina JS (B. Mascaró) 1:22'7

5. Frit de Font (J.A. Riera) 1:23'4

Dafi RS ha dado continuidad a la gran racha de victorias de Miquel Mestre en la primera carrera de la reunión del Hipòdrom Son Pardo, en su reaparición tras mantenerse lejos de la competición desde el 20 de mayo. En un emocionante final, Dafi RS ha cruzado la línea de meta en primera posición tras la desmontada en los últimos 100 metros de Delaraman, cuando rodaba en primera posición.

PREMI BRANDY ROYAL

1ª Carrera (2.150 m /A)

1. Dafi RS (M. Mestre) 1:17'5

2. Didal Allés (A. Frontera) 1:17'8

3. Dimoni Rapsody (C. Cruellas) 1:18'2

4. Duran Duran (B. Mascaró) 1:18'2

5. Dixie SS (M.A. Martí) 1:18'3

En la segunda carrera se ha impuesto Tinita Pocoví a las riendas de Alison-Dak, coincidiendo con la segunda carrera del alazán defendiendo los colores de la Cuadra Ladil. La favorita Bareta TM ha finalizado cuarta, eliminada de la lucha por la victoria a 1.200 metros de meta por un fallo de su conductor, Miquel Mestre, que ha permitido a Amanda Bird, con Toni Frontera, superarle por el interior, para terminar en segunda plaza, por delante de Cabaneta.

PREMI MARAVILLA MARE

2ª Carrera (2.150 m/A)

1. Alison-Dak (T. Pocoví) 1:18'8

2. Amanda Bird (A. Frontera) 1:19'2

3. Cabaneta (Jme. Fluxá) 1:19'2

4. Bareta TM (M. Mestre) 1:19'3

5. Clásica de Font (B. Riutort) 1:19'6

Miquel Mestre se ha rehecho de su infortunio con Bareta TM una carrera después, a las riendas de Baby Sund, con la que ha ganado de calle el 'Premi Truc des Pres'. Una prueba en la que la representante de la Peña Bonanza se ha mostrado inmensamente superior a todos sus rivales a lo largo de los últimos 700 metros.

PREMI TRUC DES PRES

3ª Carrera (2.150 m/A)

1. Baby Sund (M. Mestre) 1:17'3

2. Ben Merval (A. Riera B) 1:17'7

3. Becker SAS (B. Llobet) 1:18'0

4. Akane SAS (Jme. Fluxá) 1:18'0

5. Buzzing Buzzard (F. Bennásar) 1:18'0



La cuarta carrera ha permitido la tercera victoria de Miquel Mestre a lo largo de la reunión matinal de Son Pardo. En esta ocasión dominando desde muy pronto a las riendas del menorquín Avanti Corner, mientras una de las favoritas, Bona d'Orki, se desmontaba a lo largo de la primera curva. Por detrás de Avanti Corner han cruzado la línea de meta Bijou Branch, con Pilar Estelrich, y Avatar, con Jaume Forteza.

PREMI JATO

4ª Carrera (2.150 m/A)

1. Avanti Corner (M. Mestre) 1:18'3

2. Bijou Branch (P. Estelrich) 1:18'8

3. Avatar (J. Forteza) 1:18'9

4. Bandido Am (A. Frontera) 1:19'0

5. Albor Neula (J. Vich) 1:19'1



La quinta carrera, la última de carácter Premium de la matinal, ha permitido la confirmación de la resurrección definitiva del francés Team de Grattieres, con Toni Frontera, tras superar una grave lesión en un posterior. El representante de la Cuadra Ca'n Pou se ha mostrado intratable a lo largo de los 500 metros finales para doblegar con margen a Topaze Cilao, Ukraine du Galon y Tomado du Saphir.

PREMI MAURE DE BRETAGNE

5ª Carrera (2.650 m/A)

1. Team de Grattieres (A. Frontera) 1:17'7

2. Topaze Cilao (A. Riera B) 1:18'0

3. Ukraine du Galon (J. Fluxá) 1:18'0

4. Tomado du Saphir (Jme. Fluxá) 1:18'4

5. Un Punch de Malouy (A. Tur) 1:18'7





Miquel Mestre ha sumado su cuarta victoria coincidiendo con la sexta carrera, imponiéndose a las riendas de la complicada Dinamita Group. En segunda posición se ha clasificado Ever More, con Mateu Riera 'Prim'.

PREMI SAHIB SM

6ª Carrera (2.150 m/A)

1. Dinamita Group (M. Mestre) 1:20'2

2. Ever More (M. Riera B) 1:20'6

3. Dali Ceba (J.L. Capó) 1:21'1

4. Dina ses Planes (A. Frontera) 122'4

5. Dylan Crown (M. Vich C) 1:24'3