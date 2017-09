Doble positivo mallorquín en Francia

Lo que surgió como un incesante rumor ha derivado en una triste realidad y en los dos primeros positivos por dopaje sanguíneo, con cobalto, a cargo de un entrenador mallorquín en carreras de caballos al trote de Francia.

El máximo responsable del doble caso es el entrenador, y también propietario, Patrick Joel Pascual. Y los dos caballos controlados positivos son el nacional de edad Aquiles Duran y el francés Black Jack Sport. Coincide que desde julio ambos caballos trabajan y compiten en Francia bajo la gestión de Guillem Andreu. Un profesional mallorquín que hace un año ya se vio salpicado en la isla por el positivo, por Boldeona –un anabolizante–, del caballo francés Soleil des Loups.

Los dos positivos por cobalto han sido detectados por el laboratorio con el que trabaja la S ociété d'Encouragement a l'Élevage du Cheval Français (Le Trot). Una serie de muestras biológicas extraidas a Aquiles Duran y Black Jack Sport con motivo de sus dos últimas victorias en Francia, en hipódromos diferentes, dirigidos en ambas ocasiones por el profesional Guillem Andreu.

El triunfo de Aquiles Duran tras el que fue controlado positivo tuvo lugar en el hipódromo de Auch, el 7 de agosto, rodando a una media kilométrica de 1:15'1 minutos, sobre un recorrido de 2.800 metros.

El positivo de Black Jack Sport se le detectó al caballo propiedad de Patrick Joel Pascual tras ganar en el hipódromo de Biarritz una carrera que disputó el 28 de julio, rodando a una media de 1:17'5 sobre 2.950 metros de carrera.

Patrick Joel Pascual asumió ayer la investigación de Le Trot sobre los dos caballos de su responsabilidad detectados positivos por cobalto. "Estamos en el ojo del huracán", admitió, explicando que ha renunciado a solicitar el contraanálisis de las muestras B de sus caballos.

"Tenemos muy claro lo que ha sucedido. Estábamos suministrando un producto a todos nuestros caballos –Mega Blud– que en principio se nos aseguraba que no marca positivo en los controles antidopaje", destacó ayer con resignación el entrenador.

"Lo extraño es que todos mis caballos competían tratados con el mismo producto y dos han dado positivo y los otros no. Se lo he comentado a los responsables de Le Trot y no han sido capaces de ofrecer una explicación razonable", lamenta Patrick Pascual sobre los detalles de su caso.

Ademas, ahora, Patrick Pascual se enfrenta a una posible sanción de un año de suspensión de licencias, para conducir y entrenar caballos de carreras al trote; así como a la suspensión del derecho de competir por espacio de doce meses de los caballos detectados positivos; una sanción económica, con una multa que puede ascender hasta a 15.000 euros. Así como el distanciamiento de sus pupilos en las diferentes carreras que ganaron en Francia y tras las que posteriormente fueron detectados positivos, lo que les supone perder 23.400 euros.



Buzzing Buzzard y Champion de font prueban su pegada



La tercera carrera Premium del programa de mañana propone un interesante enfrentamiento entre dos caballos nacionales que vienen de ganar en sus últimas actuaciones. Ese es el caso de Buzzing Buzzard, dirigido por Francesc Bennásar, y Champion de Font, con Frederic Pourreau a sus riendas.