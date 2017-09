De la Morena se expone a tres partidos de sanción y una multa de hasta 1.200

Al técnico del Atlético Belares, Armando de la Morena, le puede salir cara su expulsión en el derbi palmesano. En el minuto 56 del encuentro, el colegiado Hugo López Puerta envió al técnico madrileño a las duchas por sus ostensibles protestas al asistente del colegiado. Debido a este lance, De la Morena se expone hasta a tres encuentros de sanción; dos por sus visibles reproches al linier y uno más por no abandonar el campo tras ser expulsado.

Según recoge el acta: "En el minuto 56, el técnico De la Morena fue expulsado por dirigirse al asistente en los siguientes términos: '¡Ha jodido el partido!' y '¿Para eso viene?'", refiriéndose a la figura del colegiado y añade: "Una vez expulsado estuvo presenciando el partido desde la zona de las cámaras de televisión, en una zona elevada entre los banquillos". El juez único del Comité puede castigar al madrileño a uno o dos encuentro y hasta 600 euros por sus ostensibles protestas desde el área técnica y con otro partido más y otros 600 euros por situarse "en una zona elevada entre los banquillos y presenciar el encuentro".

De la Morena es un hombre caliente. No es la primera vez que el técnico del conjunto blanquiazul ha sido 'juzgado' por el Comité de Competición. Sin ir más lejos, el pasado 19 de agosto, el preparador no pudo dirigir el primer encuentro de los suyos desde el banquillo por una sanción que arrastraba de la pasada temporada, un hecho que según explicó tras el partido, le hizo sentirse "extraño" y deseó que esa anómala situación no se volviera a repetir "a lo largo de la temporada". Menos de quince días le ha durado al técnico el arrepentimiento.

En noviembre de 2014, los medios de comunicación madrileños también se hicieron eco de un episodio afín. Según recogió el acta de un partido entre el Atletico de Madrid y el Real Madrid de División de Honor, el árbitro decidió expulsar al entrenador "por dirigirse a un adversario empleando el término gitano". Según aclaró De la Morena, "en ningún momento" su intención fue "insultar". El técnico quiso mediar en una tangana entre jugadores y asegura que se dirigió a los madridistas para decirles "no seáis gitanos".

Pero el técnico no fue el único expulsado. En el 52, el conjunto blanquiazul se quedó con 10 jugadores debido a la expulsión de Oliva. El catalán vio una primera tarjeta por hacerle una entrada al portero del Mallorca, Manolo Reina y, posteriormente, vio la segunda al decirle al portero, según refleja el acta, "eres un mierda, te estás cargando el partido".



A las 21.30 ante la Ponferradina

El Atletico Baleares se enfrentará el próximo miércoles, a las 21.30 horas, ante la Ponferradina en la segunda ronda de la Copa del Rey, en partido único.