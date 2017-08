Esports prevé nombrar esta semana al nuevo gerente de la Fundació

La Conselleria d'Esports tiene previsto nombrar al nuevo gerente de la Fundació per a l'Esport Balear esta semana. De hecho, en el Govern se espera cerrar la 'minicrisis' abierta por la destitución del anterior responsable, Joan Noguera, mañana como muy tarde. Es más, el deseo es que el Patronato de la Fundació per a l'Esport Balear, que se reúne hoy, dé por concluido el asunto. En esta cita, en la que la consellera Fanny Tur explicará su decisión de destituir a Joan Noguera, se espera tener ya la respuesta de la persona elegida para ser el nuevo gerente.

"Esperamos la respuesta de la persona elegida en dos o tres días", indicó ayer a este diario la consellera, quien recalcó que "debe ser alguien relacionada con la función pública", ya que "se tiene que subir a un tren que está en marcha, y tiene por delante dos años". Quien debe asumir el cargo de gerente de la Fundació solicitó un par de días para estudiar su situación familiar, aunque en la Conselleria están convencidos de que aceptará la propuesta.

Mientras, en la Fundació per a l'Esport Balear se sigue trabajando en el día a día, aunque algunas cuestiones están paradas al carecer de la necesaria rúbrica de la gerencia. En este aspecto, algunas decisiones deberán acabar en la mesa de Carles Gonyalons, director general d'Esports. "No puedo decir nada. No voy a a decir nada", explicó ayer a DIARIO de MALLORCA Gonyalons tras la reunión de la Ejecutiva de Més per Mallorca, el partido político que lleva las riendas del deporte en el Govern y al que no pertenece Fanny Tur. "Por ahora sigo en el cargo, nadie me ha dicho lo contrario", dijo el director general.

En Més per Mallorca han decidido cerrar filas y "arreglar el asunto en casa", no airear el conflicto que se abrió el pasado viernes cuando la consellera tomó la decisión de destituir a Joan Noguera "por falta de confianza".

Al respecto, cabe incidir en que la relación se agrietó por dos contratos menores que se realizaron con un asesor externo –el expresidente de la Balear de Ciclismo, Andreu Canals– que está inhabilitado para ejercer un cargo público. Técnicos–y empleados– de la Fundació, a quienes el martes se les explicó el cese, explicaron ayer que los contratos eran "totalmente legales", pero la consellera considera que se trata más bien de un acuerdo público.

Tras el cese de Joan Noguera, Biel Arrom, director del Àrea de Promoció i Patrimoni, presentó su dimisión, aunque todavía no ha sido aceptada. Respecto a la labor de ambos, la consellera Fany Tur señaló que "han hecho un gran trabajo" y destacó su implicación durante el tiempo que han estado al frente de la Fundació per a l'Esport Balear.