Duelo histórico en Formentera

Cita con la historia para el Atlético Baleares y la Sociedad Deportiva Formentera (Municipal Sant Francesc Xavier, 18:00 horas). Y es que el partido de hoy, con todas las connotaciones que tiene por lo inédito de su disputa, en la categoría que se produce y por el único antecedente que existe en competición oficial (temporada 1979-80) provoca que el de hoy sea un derbi muy especial.

Con casi doscientos seguidores blanquiazules que de una u otra forma se desplazarán al recinto deportivo del Sant Francesc Xavier, al Atlético Baleares no le queda otra que ganar al once local. "Por lo civil o por lo criminal", parafraseando al ya desaparecido Luis Aragonés. Y es que después del tropiezo sufrido en casa frente al Villareal B, no queda otra que sumar de tres en tres para ahuyentar posibles fantasmas y dar de paso un poso de confianza a unos futbolistas que de puertas afuera reconocen que a la pretemporada les ha faltado exigencia en forma de partidos competitivos.

En cualquier caso, puesta en una virtual balanza el potencial de ambos equipos, el Atlético Baleares sale ganando con suficiencia. No hay color más que el blanquiazul, salvo que no se adapte al 'otro fútbol'. El de un recinto pequeño, abarrotado de espectadores, al que llegará en autocar tras realizar el mismo viaje que sus aficionados, Palma-Ibiza e Ibiza-Formentera, ambos en barco.

Agarrándose a la circunstancia de que el desplazamiento a la Pitiusa Menor es relativamente cercano, el técnico blanquiazul Armando de la Morena no facilitó ayer la convocatoria que se desplazará a Formentera. Lo hará esta misma mañana, poco antes de coger el vuelo que llevará a la expedición del Atlético Baleares hasta el aeropuerto de Can Misses (Eivissa).

Una lista en la que a buen seguro estarán presentes Julio Delgado y Álvaro Sánchez, las dos grandes ausencias de la pasada jornada y a los que se echó mucho de menos frente al Villareal B.

Incluso el propio Delgado podría entrar en el once inicial en detrimento de Óscar Rico, sin olvidar que Borja podría jugar de inicio, apostando en este caso por el toque por delante del músculo del alemán Malik, que se podría quedar fuera del once inicial en beneficio del exjugador del Espanyol B.

En cuanto al Formentera, con todos los papeles en regla tanto para el cuerpo técnico como para algunos de sus futbolistas que no pudieron participar en la jornada inaugural frente a la Peña Deportiva.

Fobi, sin papeles todavía



De esta forma, solo quedan fuera de la lista de dieciséis convocados por García Sanjuan el joven Kingsley Fobi, cuya ficha todavía no está en regla, Bruno Vinicius (cumple partido de sanción de la pasada temporada) y Agustín Ojeda –este último por lesión–, aunque el núcleo duro de los titulares sí que estará esta tarde frente al Atlético Baleares.

Y entre ellos, futbolistas de empaque para la categoría como es el caso del centrocampista Joseba Garmendía (Basauri, 1985), formado en el Athletic de Bilbao con el que llegó a jugar 45 partidos en Primera División, marcando tres goles.

Con todo, la gran estrella y alma máter del conjunto de la Pitiusa Menor es su portero, Marcos Contreras (Sevila, 1985). Formado en las categorías inferiores del Real Betis, nadie duda que con él bajo palos, el 'candado' está asegurado en el Formentera.