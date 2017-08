De la Morena: "No nos fiamos del Formentera"

El técnico del Atlético Baleares recela, y mucho, del rival de este domingo, el novel Formentera, conjunto que debutará ante sus incondicionales en un abarrotado Sant Francesc Xavier como equipo de la Segunda División B. Además, el once blanquiazul está obligado a no fallar en la Pitiusa Menor tras la derrota encajada el pasado sábado en el partido inaugural frente al Villareal B.

"De asequible, nada. No nos fiamos de nadie, vamos a ir al cien por cien. Ellos estarán ilusionados con su primer partido en Segunda División B, con su gente, en su casa? así que fácil, para nada", aseguró Armando de la Morena, que añadió otro hándicap más: el desplazamiento que deberán efectuar para jugar el partido. "Fácil, fácil, no hay nada. No es un partido típico, sino que tiene sus pequeños matices que hay que valorar", afirmó.

Tampoco se olvida el técnico madrileño del equipo con el que cuenta Tito García Sanjuan, entrenador del Formentera: "Tiene jugadores contrastados, a balón parado destaca Álvaro, conocemos a Riera del Leganés –que fue el que metió el gol ante la Peña Deportiva y que lo conocemos bien de la cantera del Atlético–, juegan bien por banda, contrarrestan juventud con veteranía... va a ser complicado, pero nosotros queremos ganar".

Pese al tropiezo frente al Villarreal B, en la mente de Armando de la Morena no pasa ni mucho menos hacer una revolución en el once inicial. "No habrá muchos cambios, más o menos la base está, el trabajo va a ser como hasta ahora y de momento no habrá muchos cambios".

Entre las posibles novedades, estará la presencia de Julio Delgado –ausente en la primera jornada por sanción– en el once de salida. En este sentido, el técnico madrileño no quiere dar pistas: "No está definido, seguimos analizando, seguimos mejorando, todavía no está confirmado nada".

También indicó que al equipo le costó al principio digerir la derrota ante el Villareal B. "Hemos ido evolucionando. Los primeros días tras la derrota estuvimos de aquella manera, porque era algo inesperado. Luego, viendo el partido, analizándolo, al final las ocasiones más claras las tenemos nosotros. La primera parte ellos fueron superiores, pero en la segunda fuimos mejores y al menos un empate podríamos haber conseguido", indicó Armando de la Morena, que añadió: "Las sensaciones fueron un poco fastidiadas, pero según ha ido evolucionando la semana, ahora estamos mucho mejor".

"Quedan 37 jornadas"



Sobre la obligación que su equipo tiene de no fallar, el técnico madrileño asume esa situación: "Llegamos con la idea y responsabilidad de que tenemos que ganar. Que sabemos que en el momento que consigamos la primera victoria, todo va a ir mucho más asequible a lo que nosotros queremos. Y eso nos puede crear algo de presión".

"La temporada es muy larga, todavía quedan 37 jornadas, y después del domingo quedarán 36, y nadie ha subido en las diez primeras jornadas, ni se ha quedado campeón ni se han metido en promoción. Queremos ganar para mayor tranquilidad del jugador, pero sabemos que esto es fútbol, y que hay que tener los pies en el suelo porque esto es largo", agregó el preparador.

En cuanto a la afición que acompañará a los blanquiazules a la Pitiusa Menor, el entrenador del Atlético Baleares no tuvo más que palabras de admiración y agradecimiento: "Nuestra afición es de admirar, y lo estoy comprobando personalmente. Agradecerles muchísimo el apoyo y el esfuerzo que hacen por viajar y queremos ganar por ellos".