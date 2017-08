Aulestia exige meterse "en play-off"

Oinatz Aulestia habla lo justo. Y cuando lo hace, suele sentenciar. Y ayer no fue la excepción. El guardameta de Ondarroa no tuvo reparos en reconocer que deben quedar entre los cuatro primeros. "El club viene de hacer el play off la pasada temporada y todos los que nos hemos quedado y los que han venido saben que la exigencia es máxima, es estar arriba y como mínimo hacer play off, eso lo tenemos claro", señaló.

Del partido del domingo (18 horas) frente al Formentera en el Municipal de Sant Francesc Xavier, el cancerbero vasco lo tiene claro: "toca ganar, sacar los tres puntos que no pudimos sacar aquí, y a ver si damos una buena imagen, hacemos el fútbol que estaba haciendo durante la pretemporada. Y a ver si con eso sacamos los tres puntos", reflexionó.

La derrota en la jornada inaugural no es óbice para que el Baleares siempre salga a por los tres puntos. "Obligados siempre estamos, a hacer buen partido y a ganar y sacar buenos resultados. Está claro que el equipo viene de hacer play off el año pasado, entonces la obligación es esa, de hacer buenos partidos para estar arriba", subrayó.

Aulestia apuntó también en los siguientes puntos que debe mejorar su equipo: "Un poco de todo, el competir, estar más tranquilos a la hora de tener el balón en los pies, tener la posesión de la bola. Y sobre todo esto, tranquilidad, y luego saber cuando tenemos que ir a competir y cuando tenemos que ir fuerte a las disputas". Y sobre los errores cometidos el pasado sábado frente al Villareal B, el guardameta blanquiazul indicó que "ayer -por hoy- hemos visto el vídeo del partido, y se ha reforzado lo que se ha hecho bien y ver lo que se ha hecho mal".

Sobre la importancia de la derrota en la jornada inaugural, Aulestia fue rotundo. "Yo sé la importancia que le hemos dado dentro del vestuario, es la que tiene. Y de lo que se diga fuera, no me meto".

También se le inquirió sobre el tipo de pretemporada realizado por su equipo. Ante ello, la respuesta de Oinatz no deja interpretación alguna: "Es lo que hay. Estamos en una isla, y aquí es lo que hay", dijo rotundo. Del rival de este domingo, la SD Formentera, recordó que "tiene el bloque del año pasado, que lo hizo muy bien, con gente de experiencia que han firmado de Segunda B. En su campo se querrán hacer fuertes para poder conseguir la permanencia", afirmó.

Sobre la afición que acompañará a los blanquiazules en la Pitiusa Menor, Aulestia cree que "nos están mal acostumbrando. El año pasado, con los play offs y el tema de los viajes, fue espectacular. A ver si sigue así la sintonía y nosotros les regalamos un buen partido, un buen espectáculo y los tres puntos", dijo. Y pese a la dificultad del desplazamiento a Formentera, el portero del Baleares no quiere parapetarse en fáciles excusas: "Es lo que toca, sabemos lo que hay, y competiremos al cien por cien seguro".



130 balearicos en Formentera

El cupo ya está cerrado. Salvo sorpresa de última hora, el aficionado blanquiazul que quiera ver a su equipo en Formentera tendrá que buscarse la vida por otro lado, pero sin contar ya con el 'pack' del club. Y es que las 130 plazas que en total había -dos autocares de seguidores- ya están cubiertas. De tal forma que el equipo blanquiazul estará acompañado, pese al mal inicio de campeonato.