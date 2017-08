Plata de Mavi García en el Mundial

"Corrí el mejor 10.000 de mi vida y a pesar de ello no bastó", explicó Mavi García en una de sus cuenta en las redes sociales pocas horas después de bajarse del podio en Canadá, en donde se proclamó en la noche del sábado al domingo subcampeona del mundo de duatlón. La deportista mallorquina, que compagina esta disciplina con el ciclismo y que ya había sido plata en abril en el Europeo de dutalón, se mostró feliz por sumar una nueva medalla a su palmarés: "¡¡¡Por fin!!! Buscaba una gran recompensa a este año, por todo lo que he luchado ¡¡¡y al fin ha llegado!!! Subcampeona del Mundo (hasta me cuesta decirlo) ¡¡¡y muy muy contenta!!!

La australiana Felicity Sheedy-Ryan fue la más fuerte de la competición elite femenina y venció con un crono de 2h03:57, mientras que Mavi García firmó un tiempo de 2h05:14, con casi un minuto de ventaja con respecto a la británica Emma Pallant (2h06:12), tercera.

Mavi García era una de las favoritas a pelear por el podio en esta cita que se celebra en Penticton (Canadá), dentro del Campeonato del Mundo Multideporte organizado por la ITU. Pero no lo tuvo fácil, ya que su discreto arranque casi le pasa factura. En la primera carrera a pie se escaparon tres duatletas, con la mallorquina y su compañera en el equipo nacional Sonia Bejarano marchando por detrás, en séptima y octava posición respectivamente.

"El nivel ha sido tan alto que no estaba preparada para correr a 3:20. Aún así he aguantado los primeros cinco con unos ritmos de 3:16, 3:20, 3:22, 3:21 y 3:26, y como no era mi ritmo me he quedado del grupo de cabeza, saliendo séptima de la primera transición y viéndome, casi, fuera de carrera", recordó la mallorquina.

"Ahí me planteé empezar de nuevo con la bici y llegó una gran remontada gracias a la dureza del circuito", explicó. En la primera vuelta con la bicicleta la australiana Felicity Sheedy-Ryan se ha escapado, y a falta de dos vueltas, tras ir remontando poco a poco y adelantando al resto de duatletas Mavi García se ha situado segunda. Y ha intentado abrir hueco respecto al resto de duatletas para asegurarse el segundo puesto en el podio.

"Finalmente, ya a punto de saborear esa plata, ¡bajé y me encontré muy bien corriendo!, añadió la mallorquina. "Estoy muy emocionada y agradecida con toda la gente que ha estado pendiente. Familia, amigos, entrenadores y seguidores... ¡¡¡miles de gracias a todos!!!", concluyó.