Joan Mir: "Hay que ganar el Mundial, dónde sea no me importa"

Joan Mir está intratable en el Mundial de Moto3. Pese a aventajar en 64 puntos a su máximo perseguidor, el italiano Fenati, el piloto de Leopard Racing se muestra comedido. Quedan siete Grandes Premios para que finalice la temporada y, más allá de poder superar numerosos récords en lo que resta de temporada, el mallorquín lo tiene claro: "Lo que tenemos que conseguir es ganar el Mundial, el dónde no me importa".

Mir aterrizó en Palma tras proclamarse campeón el pasado domingo en el Gran Premio de Austria. Son siete las victorias que atesora el mallorquín en lo que va de temporada, las tres últimas consecutivas, aunque el piloto palmesano ha confesado esta mañana que su primer puesto en el circuito Red Bull Ring de Spielberg no fue el más "emocionante". "La victoria en el último Gran Premio quizás no fue la más emocionante, porque las carreras en las que te escapas son normalmente las más aburridas porque lo ves venir. Cuando faltaban seis vueltas ya me veía con bastante ventaja y creía que podía ganar. Es distinta a una victoria como la de Barcelona, que la consigues en la última curva, ahí realmente sientes bastante euforia", ha relatado.

"Cada vez hay que tener más en cuenta que no hay que tomar riesgos innecesarios. Cada vez quedan menos carreras pero todavía se puede estropear el Mundial porque aun hay muchos puntos para repartir. Debemos continuar igual con la única diferencia que quizás hay que tomar menos riesgos", ha confesado el piloto palmesano esta mañana en el Palma Arena.

Si Mir logra finalizar en primera posición el próximo 27 de agosto, en el Gran Premio de Gran Bretaña, será el primer piloto de Moto3 que encadene cuatro victorias consecutivas, el primero que sume ocho triunfos en una misma temporada e igualara el récord de victorias, nueve, en la categoría, un logro que hasta el momento ostenta Luis Salom: "Cuando Luis ganaba todas estas carreras, recuerdo que yo lo veía desde la televisión. Ver que ahora soy yo el que está ahí arriba es algo muy bonito".

El grueso de puntos que el palmesano logró sumar la pasada temporada llegaron tras el parón veraniego. En el horizonte asoman circuitos que le agradan mucho al piloto de 19 años y donde espera, al menos, conseguir los resultados de la pasada campaña. "La temporada pasada, a partir de Austria, me empezaron a ir las cosas bien, así que si va igual, ya puedo estar contento. Los circuitos que vienen me gustan mucho. Lo que tenemos que conseguir es ganar el Mundial, el dónde no me importa. Claro que me encantaría que fuera en España y no perdido por el mundo, pero al final, si llega, me da igual dónde sea", ha explicado el motociclista durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el velódromo palmesano.

Ya para acabar, Mir ha confesado que la temporada se le empieza a hacer un poco larga, sobre todo dadas las circunstancias en las que se encuentra. "La temporada se me está haciendo un poco larga. Cuando vas primero y el resto te están intentando coger, piensas, que se acabe ya. Al final hay que disfrutar del momento porque, aunque espero que sí, quizás no vuelva a repetirse algo como lo que estoy viviendo actualmente", ha relatado.