Vía libre para el ascenso del Santanyí

A menos de cinco días para el inicio de la Liga, la Tercera División balear va a tener cambio de cromos: se va el Ciudad de Ibiza y llega tras tres años en la Regional Preferente el Santanyí. Aunque se presumía este intercambio, no fue hasta ayer por la tarde cuando se confirmó esta posibilidad, muy esperada por todos los integrantes de esta categoría para poder organizar la temporada. La desestimación del Tribunal Balear de l´Esport del recurso presentado por el UD Mahón , que consideraba que el ascenso del UD Ibiza a la Tercera no era válido al no llevar dos años inscrito como club en el Govern Balear, ha sido clave.

Esta resolución, ante la que el Mahón puede interponer un recurso contencioso-administrativo, da validez al ascenso del UD Ibiza y, en consecuencia, se puede llevar a cabo el proyecto orquestado por el Ciudad de Ibiza y el UD. Las juntas directivas de estos dos clubes pitiusos realizaron ayer un comunicado: "Ante al imposibilidad material de realizar una fusión con efectos para la temporada 17-18, acordamos que el UD será el club que compita en Tercera. La decisión se ha basado en procedimientos de contratación de jugadores y sus correspondientes cotizaciones en Seguridad Social, así como en acuerdos de patrocinio vigentes. Debido a la imposibilidad de fusionarse en tiempo y forma, y para que ninguna de las dos entidades deje de competir, el Ciudad participará en las categorías de Preferente Ibiza".

Por último, señalan que con anterioridad al inicio de la próxima temporada, y con el tiempo suficiente que requiere la normativa vigente, ambas entidades trabajarán en el modelo de unión efectivo para ambas. No obstante, ambos clubes trabajan desde el pasado mes de julio bajo la misma estructura operacional y dirección deportiva.

Ahora, con la confirmación del UD Ibiza en Tercera y la renuncia del Ciudad, la categoría registra una vacante que será ofrecida mañana -hoy es fiesta- al Santanyí, que en la fase de ascenso fue el mejor clasificado sin poder subir. Todo indica que el club rojiblanco aceptará la invitación y volverá tras tres temporadas en Preferente a la Tercera.

Este cambio de equipo no provocará que la Federación tenga que realizar un calendario nuevo y servirá el mismo ya que lo que se hará desde la Balear será únicamente cambiar al Ciudad de Ibiza por el Santanyí. Concretamente, este próximo domingo el equipo santanyiner visitará el feudo del Serverense, que tenía prevista la asistencia del Ciudad de Ibiza. El puesto del Santanyí en la Regional Preferente lo ocupará el Montaura, que tras varias temporadas retorna a esta categoría.