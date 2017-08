De la Morena perfila su equipo ideal

Armando de la Morena tiene un once perfilado para el estreno del sábado ante el Villarreal B en Son Malferit, tal y como ha deslizado en las últimos días. "Puede ser un poquito la base, pero después hacemos los cambios que hemos hecho en la segunda parte, y la verdad es que va a estar muy difícil entrar en convocatoria, luego jugar y ser titular", explicó después de vencer al Santanyí (4-0).

Por minutos jugados, galones sobre la cancha y rendimiento ofrecido a lo largo de la fase preparatoria, parece claro la lista de futbolistas que apuntan a ser titulares en una temporada que se antoja ilusionante para los blanquiazules. En la portería, parece claro que la experiencia de Oinatz Aulestia pesará a la hora de decantarse por el de Ondarribia o por el alemán Claus.

En la zaga, la banda derecha es para José Ruiz. En la izquierda, parte con ventaja Migue Marín por delante del mallorquín Biel Guasp. En el centro de la defensa, Sergio Sánchez se perfila como indiscutible en el eje central. Su acompañante podría ser, o bien el veterano Guiem Vallori, el joven Manu Farrando o incluso Alberto Villapalos. Sergio y Vallori sería en principio los dueños de la zona central de la defensa.

En la sala de máquinas, el talento de Borja Martínez gana sitio en el once titular. Junto a él, el músculo y el sacrificio de Malik, como fiel escudero en la zona izquierda de los mediocentros. A los costados, Kike López es fijo por la derecha. Y por la izquierda, la batalla está servida entre Óscar Rico y Julio Delgado.



Recambios

Los que están preparados para tener su oportunidad son el mallorquín Francesc Fullana -con galones sobrados para ser titular- y Uche, aunque lo tendrá complicado para entrar de inicio en el once titular tal y como se ha visto en la pretemporada.

Y en ataque, es donde todo está más claro, con dos nombres propios que destacan por encima del resto: Xisco Hernández y Gerard Oliva. Por jerarquía, por inversión y por lo que son, gol en grado puro, están condenados a ser titulares. El primero, por ser un jugador determinante, diferente en la categoría. El segundo, porque responde perfectamente a lo que buscaba Armando de la Morena. Oliva, con 18 goles la pasada temporada y unas condiciones físicas y técnicas envidiables para jugar en esta categoría, debe marcar la diferencia en la zona de remate. Pero, ni uno ni otro deben relajarse. Y es que el rendimiento ofrecido en pretemporada por Nacho Heras, Álvaro Sánchez y Rodrigo Cuenca hará que ambos no puedan ni deban relajarse en momento alguno.

Lo que es seguro es que Armando de la Morena tiene ante sí una papeleta complicada: dejar a futbolistas si vestir de cara al partido del sábado sencillamente porque el reglamento no le permite tener a todos preparados para jugar. Tal ha sido el grado de competitividad que se ha encontrado en el mes y medio que lleva trabajando con la plantilla blanquiazul que sabe que a día de hoy complicado lo tiene, no solo para dar un once ideal, sino para perfilar una lista de convocados. Y lo dice tanto en público como en privado.

Si nos atenemos a lo contemplado a lo largo de la pretemporada, el técnico da pistas acerca de la idea de qué futbolistas cuentan con ventaja a la hora de hacer este sábado una alineación para competir frente a un siempre complicado Villareal B.

Con un simple visionado numérico de lo que ha sido la pretemporada, a nivel goleador llama la atención la capacidad goleadora mostrada por el joven Rodri Cuenca. Con 4 goles, empata en cantidad a los materializados con un habitual en estas lides, Xisco Hernández. Parece claro que Rodri se ha ganado con goles una plaza de sub 23 en el equipo tras un año de cesión en el Pobla de Mafumet.



Opciones

Si se miran los onces iniciales que ha sacado en cada confrontación amistosa el técnico blanquiazul, se puede apreciar que futbolistas como el portero Carl, los defensas José Ruiz, Migue Marín y Sergio Sánchez, así como los centrocampistas Kike López, Malik y Julio Delgado han sido los más asíduos en cuanto a los onces de salida. Todo ello no significa que tengan plaza segura ni tan solo en la primera convocatoria de la temporada para el partido de éste sábado frente al Villareal B. La pretemporada está para eso, para realizar probaturas. Ya habrá tiempo durante el curso de definir más detalles.