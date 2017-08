El ascenso con más suspense del Santanyí

Inquietud. A una semana para el inicio oficial de la temporada 2017-18 todavía no se sabe con certeza los participantes en la Tercera División balear, debido a la demora de la fusión que previsiblemente harán el Ciudad de Ibiza y el Ibiza y que significará el ascenso del Santanyí. La Federación Balear cree que el lunes se concretará todo.

Sigue el culebrón. A una semana para que comience la temporada 2017-18 en la Tercera División balear aún no se sabe con certeza qué equipos tomarán parte en ella. El próximo domingo 20 de agosto se levanta el telón y existe una gran inquietud en los clubes ya que no saben si jugará el Ibiza, recién ascendido; el Ciudad de Ibiza, que podría fusionarse con el Ibiza y retirarse; o el Santanyí, que ocuparía la plaza del cuadro ibicenco que se retire y que quedó apeado de la fase de ascenso a Tercera.

La alianza entre los clubes de Amadeo Salvo y Ángel Nadal dejará solo a un equipo de Eivissa en liza. No obstante, los conjuntos pitiusos todavía no han comunicado nada, al menos de manera oficial, a la Federació de Futbol de les Illes Balears, sobre qué equipo será el que se quede en Tercera, una acción que conllevaría el ascenso del Santanyí, perdedor de la eliminatoria ante el Petra (este equipo se adjudicó la plaza que dejó la Peña Deportiva tras subir a Segunda B en los despachos).

"El lunes esto se tiene que arreglar ya, sí o sí. No puede ser que no sepamos dónde jugamos el fin de semana. Nos han asegurado que lo haremos en Tercera División, pero no hay nada oficial y todos estamos ya muy nerviosos", señaló anoche Bernat Picó, que ha sido el presidente del Santanyí hasta hace escasas fechas y que lleva este tema.

"No solamente nos afecta a nosotros, si no a todos los equipos de la Tercera ya que deben de comprar billetes dado que obviamente no es igual jugar en Eivissa a que en Santanyí. Nosotros hicimos lo que la federación nos dijo, pero estamos esperando y nadie nos dice nada", añadió.

El lunes el Tribunal Balear de l'Esport, que pertenece al Govern balear, debe fallar sobre el recurso que interpuso el Sporting de Mahón al estar en contra de la resolución de Competición de expulsarle de la fase de ascenso a Tercera por alineación indebida ante el Serverense. Este fallo confirmará qué equipos componen la Tercera balear y parece que será cuando el Ibiza y el Ciudad de Ibiza decidirán qué equipo se queda en esta categoría y el que desciende a Preferente debido a la fusión que sufrirán.

Existe preocupación porque debido al puente festivo, no pueda haber resolución el lunes y se demore una vez iniciada la competición lo que significaría una enorme confusión.