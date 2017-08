Pakita Ruiz busca ayuda para competir en el Europeo de Moto2

"Mi nombre es Pakita Ruiz y tengo un sueño: llegar al Europeo en Moto2". Con esta máxima resume la piloto mallorquina la campaña de 'crowdfunding' que ha iniciado hace unos días a través de la plataforma GoFundMe y con la que pretende dar un paso más en su carrera dentro del mundo del motor. ¿Su objetivo? Conseguir al menos 7.000 euros.

"Por ahora llevo recolectados 450 euros y estoy muy contenta con el apoyo que me está dando la gente. Tengo pensadas varias iniciativas que me ayudarán a seguir persiguiendo mi sueño. El motociclismo es un deporte muy caro y esos 7.000 euros serían un buen pellizco para conseguir mi sueño que, ahora mismo, es participar en el el Europeo de Moto2", aseguraba ayer la mallorquina a este diario.

Pakita, que es admiradora de Valentino Rossi y corre con el 46 como su ídolo, es la primera mujer en ganar un campeonato femenino de España en gran cilindrada dentro de la historia del motociclismo. El dinero obtenido en la campaña irá destinado para que la joven pueda competir la próxima temporada en el Campeonato de España de Velocidad, un paso que le ayudaría a dar el salto al Europeo en Moto2.

La corredora balear, que empezó a competir a los 8 años, sigue preparando las dos citas que le faltan para redondear la temporada. El 1 de octubre participará en el Circuito de Albacete, como única fémina de la parrilla, en la categoría de Open 600. Esta reunión le servirá para calentar motores de cara a la última prueba de la temporada, el 29 de octubre, en el circuito de Jerez. Allí, Pakita quiere pasar a la historia y conseguir otro título consecutivo en el Campeonato de España de Velocidad Femenino en Open 600cc, en el que actualmente es la vigente bicampeona de España con más de 14 puntos de diferencia con la segunda clasificada.

"Una contractura que arrastro desde hace unos meses me está impidiendo entrenar como me gustaría, pero espero llegar al 100% para las dos carreras que me quedan esta temporada", aseguraba Pakita que reconoce haberse "preparado muy duro estos últimos años para poder afrontar la siguiente temporada".

Dentro del mundo del motociclismo hay muy pocas ayudas para las mujeres y desde los 13 años, la mallorquina se ha costeado todo ella misma. El próximo mes de octubre tiene pensado organizar un evento en las instalaciones del gimnasio Crossfit Palma para recaudar más fondos para el proyecto que tiene en mente y además asegura que seguirá "vendiendo calendarios porque es una pequeña aportación que siempre va bien. Todo lo que sea sumar es bueno".

Pakita, que actualmente cuenta con el apoyo de la plataforma #EllasSonDeAquí, espera que con la campaña de 'crowdfunding' en la plataforma GoFundMe pueda conseguir esos 7.000 euros que necesita para alcanzar su sueño.