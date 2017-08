El Atlético Baleares ampliará Son Malferit hasta los 2.000 asientos

La excepcional respuesta del aficionado a la campaña de socios del Atlético Baleares obliga al club a mover ficha. Pese a las limitaciones importantes que impone la superficie real del recinto deportivo de Son Malferit, la entidad presidida por Ingo Volckmann colocará gradas supletorias para aumentar el aforo en 500 plazas. Así, de las 1.500 localidades que oficialmente tiene el recinto se pasaría a los 2.000 asientos.

No se trata de un capricho o de un ataque de grandeza por parte de la propiedad. Es más bien una necesidad real, ya que a día de hoy el número de abonados del Atlético Baleares para esta temporada casi asciende a los 1.800, por lo que no es descabellado prever que la cifra se redondee hasta los 2.000 socios. Una situación impensable a principios julio y que se ha hecho posible por la buena marcha del equipo en pretemporada y la optimista respuesta de la afición a los fichajes.

Tras regresar la primera plantilla de su miniconcentración en Madrid y volver a la rutina de las sesiones preparatorias en Palma –con la baja por gripe de Francesc Fullana–, se procedió ayer a la presentación del nuevo patrocinador del Atlético Baleares, la empresa Petroest, gasolinera con capital cien por cien mallorquín.

En el acto estuvieron el técnico Armando de la Morena y el futbolista Julio Delgado, además del director de marketing del club, Lawrence Mommenthal, y del gerente de Petroest, Joan Francés.

El entrenador madrileño valoró lo que está siendo la pretemporada. "Está yendo bien, los chicos están cogiendo los conceptos, seguimos con el mismo trabajo, ya queda poco para el día 20 para así estar en la mejor forma", afirmó.

No cierra la puerta a fichajar

Del 1-3 ante el Getafe en el último test de pretemporada, De la Morena señaló: ´No siempre jugamos contra un Primera División. Hicimos un buen partido y merecimos el resultado". "Los jugadores me lo ponen difícil para hacer un once, e incluso para la primera convocatoria", reconoció el técnico blanquiazul, que no cierra la puerta a posibles incorporaciones de última hora: "Esto es fútbol y hasta que no se cierre el mercado puede pasar cualquier cosa, pero estamos contentos con lo que tenemos. Y si viene algo para reforzar, encantado".