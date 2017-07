Gerard Oliva promete goles en su presentación con el Baleares

Ambicioso y con ganas de seguir creciendo. Así se mostró ayer el noveno fichaje del Atlético Baleares, Gerard Oliva Gorgori (Riudecanyes, Tarragona, 1989) en su presentación como nuevo jugador del conjunto blanquiazul, realizada en el restaurante es Rebost, nuevo proveedor oficial del catering del club.

Con su mejor aval en forma de goles (18 en el pasado ejercicio con el Badalona) y su experiencia en la categoría de bronce –163 partidos– el espigado número 9 del Atlético Baleares destila muchas ganas de seguir creciendo como futbolista. "Mi objetivo es marcar el mayor número de goles para ayudar al equipo a estar arriba. Mi reto es superar mi registro del año pasado", afirmó.

Gerard reconoció que la presencia, entre otros, del técnico Armando de la Morena ayudó para que se decantase por la oferta balearica. "Aparte de que conozco un poco el equipo del año pasado de enfrentarme a ellos, he hablado con Aulestia, con Sergio Sánchez, con el nuevo míster, al que conozco del Atlético de Madrid, y con Patrick Messow, que me estuvo convenciendo para que al final me decidiese por venir aquí", explicó el delantero, que se hizo de rogar para dar su "sí" a un Atlético Baleares que no fue el único que mostró interés: "He tenido ofertas de España, Grecia, Chipre, Polonia, Asia... pero estoy aquí. Es una oportunidad muy buena, un reto mayor y a veces hay que hacer cambios en la vida. Elijo el Baleares porque creo que hay un proyecto ambicioso", aseveró. "Es un club serio, un equipo humilde como una familia, que está haciendo las cosas genial, están creciendo, y es una oportunidad bonita para hacer algo grande este año. La liga va a ser competitiva, muy dura", afirmó Gerard, quien ya presenció el miércoles el amistoso ante el Felanitx: "Hay un gran equipo, con grandes jugadores, hay un cuerpo técnico muy bueno y si al final estamos todos en sintonía, creo que el club conseguirá lo que pretende".

Hoy, sorteo de Copa



Hoy está previsto el sorteo de las dos primeras rondas de la Copa del Rey. Ya entran en liza el Mallorca, Baleares y Formentera.