Óscar Rico: "El proyecto del club es muy ambicioso"

El interior zurdo Óscar Rico (Elche, 1985) fue presentado ayer como nuevo integrante del Atlético Baleares. Con su llegada, ya son ocho los futbolistas de nuevo cuño que buscarán con su presencia reforzar a una nave, la blanquiazul, cuyo objetivo es mejorar las prestaciones ofrecidas el pasado ejercicio.

Rico, experimentado futbolista con más de 300 partidos en sus botas y que la pasada campaña repartió desde su incorporación al Mérida en el mercado de invierno un total de diez asistencias, recala en el Baleares por el proyecto deportivo y también por las referencias que le ha dado Xisco Hernández, su excompañero en el Reus.

Rico, de entrada, cree que el proyecto blanquiazul "es muy ambicioso". "Me han hablado maravillas del club, he coincidido tanto con Xisco Hernández como con Migue Marín y todo lo que me han hablado es muy bueno. Por lo que me ha contado Xisco, y por lo del año pasado, se están haciendo las cosas muy bien", indicó.

"Creo que es un buen momento para venir, sumar e intentar conseguir el objetivo, que está muy claro", incidió Rico, que añadió: "Ya seguía al equipo el año pasado:, ya que durante toda mi carrera he jugado en el grupo III. Lo importante es ir partido a partido; parece una frase hecha, pero es la realidad: ir creciendo con el equipo y, sobre todo, mejorar los números del año pasado".

El alicantino espera que su presencia sirva para aportar cosas importantes a la plantilla: "Experiencia, el juego que he estado desarrollando en los equipos en los que he estado, intentar hacer lo mejor posible para beneficio del grupo y del club". "Y a partir de ahí, ir cada semana a por los tres puntos. No hay que centrarse en metas largas, sino en metas cortas que nos van a hacer llegar a lo largo", al objetivo marcado, aseveró.

Pese a su tardía incorporación a la pretemporada –ayer no jugó frente al juvenil blanquiazul–, Rico se encuentra en "plenas condiciones": "Vengo aquí con la motivación necesaria para dar lo mejor de mí. Y a partir de aquí, sacar mi mejor fútbol y hacer que mis compañeros formen un equipo muy bueno, ir ganando partidos para que estemos arriba y todo salga muy bonito".

Como curiosidad, al técnico Armando de la Morena le surgirá un 'divino' problema: tener dos zurdas de lujo, sobre todo para las acciones a balón parado, las de Xisco Hernández y el propio Óscar Rico. Quitándole hierro al asunto, el alicantino no cree que esto sea un problema. Al revés: "Si Xisco las sigue lanzando igual de bien que el año pasado, no hay que preocupase, no discutiremos a ver quién las lanza, porque necesitamos que cada uno saque su mejor versión".

Primer amistoso. Victoria frente al juvenil

El Atlético Baleares derrotó a su equipo juvenil (3-1) en su primer amistoso de pretemporada, disputado ayer por la tarde en son Malferit. Armando de la Morena alineó de inició a Carl, Marcel, Migue, Villapalos, Sergio, Malik, Julio, Fullana, Xisco, Heras y Kike. En la segunda mitad jugaron Aulestia, Ruiz, Guasp, Vallori, Manu, Uche, Borja, Pedro Ortiz, Álvaro, Liñares y Rodrigo. Malik (2) y rodrigo fueron los goleadores blanquiazules.