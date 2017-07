Villapalos llega para "ascender"

Alberto Villapalos Muñoz (Madrid, 1995) quiere demostrar su calidad en el Atlético Baleares tras una temporada prácticamente inédita por culpa de las lesiones. Este prometedor central, de 190 centímetros y que llega procedente del filial del Sevilla, aterriza en Mallorca porque el club blanquiazul cree en sus posibilidades. "Es un club que ha apostado por mí, han insistido mucho en que venga y el proyecto que me han ofrecido me gusta. Quiero ascender al equipo, mejorar mucho aquí y tirar hacia arriba", señaló ayer durante su presentación en Son Malferit.

El zaguero, formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, no se escondió a la hora de hablar de subir a Segunda División. "Ascender es el principal objetivo y tenemos que luchar por ello", comentó, reconociendo que la presencia de Armando de la Morena como entrenador también ha tenido peso a la hora de decidirse por venir a Palma. "Armando fue mi entrenador en el Atlético de Madrid, fue un técnico muy bueno para mí, aprendí mucho de él y que esté aquí me ayuda para mucho para haberme decidido", confesó.

Con todo, tiene claro que no lo va a tener nada fácil para hacerse un hueco en un centro de la zaga con futbolistas de nivel. "Sé que aquí hay tres buenos centrales y el puesto no lo regala nadie. Hay que luchar desde el principio, intentar ganar la posición y mantenerse allí", reflexionó. Como jugador, Villapalos no dudó a la hora de definirse. "Soy un central con buen juego aéreo, salida de balón, tácticamente bueno, voy bien al cruce, soy listo y contundente", destacó. Unas condiciones que espera mostrar esta temporada en Son Malferit, ya que en el pasado ejercicio poco pudo jugar entre problemas físicos y competencia en el Sevilla Atlético. "Espero que este año el fútbol me dé lo que me quitó el año pasado con las lesiones", subrayó visiblemente esperanzado.

Por su parte, el director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, tiene muy claro que "con la llegada de Alberto y de Miguel Marín -será presentado esta tarde a las cinco-" tienen "completada la línea defensiva". Messow cree firmemente en las condiciones del madrileño. "Alberto es un central con mucha proyección y tenemos una competencia alta en la defensa y este era nuestro objetivo", apuntó.

Messow se mostró muy satisfecho por las incorporaciones que han hecho hasta el momento. "Siempre hemos dicho que apostaríamos por jugadores jóvenes, con ganas, hambre y ambición. Los fichajes hasta ahora confirman este camino", resaltó. Unas adquisiciones que vienen consensuadas con el nuevo técnico, Armando de la Morena, que ha tenido en sus manos a la mayoría de ellos. "Siempre decidimos los fichajes conjuntamente con él. Por ejemplo, todos hemos decidido que Alberto era la mejor opción", manifestó.

Por otra parte, como ya avanzó en su momento DIARIO de MALLORCA, Enzo Marchese, futbolista que al igual que Simon Zangerl, vino por expreso deseo del anterior técnico, Christian Ziege, tiene las horas contadas en el Atlético Baleares. Enzo, que la pasada campaña tuvo una participación paupérrima en el primer equipo blanquiazul -diez partidos, cinco como titular, 414 minutos- no ha respondido a las expectativas creadas, y al quedarle un año de contrato y no contar para la dirección deportiva, se le está buscando una salida consensuada, tal y como reconoció ayer Patrick Messow.