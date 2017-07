Pere Tomás busca la "plenitud" en Bilbao

El RETAbet Bilbao Basket y el jugador mallorquín Pere Tomàs esperan aprovechar la próxima temporada, y los dos años más que han firmado ambas partes, de la "madurez, de la plenitud" del jugador de Llucmajor, de 28 de edad, según han confesado ambos en la presentación del nuevo 'hombre de negro'.

El pequeño de los Tomás aseguró sentirse "feliz" por recalar en Bilbao después de una temporada en Manresa en la que ha recuperado "la confianza en la cancha que en Zaragoza", donde estuvo tres años, "había perdido un poco".. "Jugar en Manresa no lo veía como un paso atrás. Me dio la confianza en la cancha que en Zaragoza había perdido un poco y ha sido la temporada en la que mejor me he encontrado", destacó el isleño.