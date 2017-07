Joan Mir: "Hemos hecho una primera parte de la temporada espectacular"

"Tenemos bastantes puntos de diferencia con el resto de los rivales, creo que hemos hecho una primera parte de la temporada espectacular, con muchas victorias, podios, pero no es suficiente porque al final todavía quedan muchos puntos en juego". Joan Mir lo tiene claro, el actual líder del Mundial de Moto3 no puede pisar el freno, pese a la abultada diferencia que mantiene con sus máximos rivales, Mir tiene claro que en dos carreras se puede perderlo todo: "Aún queda mucho y en dos o tres carreras te pueden girar la tortilla, por eso hay que estar concentrados al cien por cien y aprovechar cada momento aprendiendo de lo errores para seguir como lo estamos haciendo". El piloto mallorquín llega al ecuador de la competición como único piloto de la parrilla del Mundial que ha puntuado en todas las carreras que ha disputado.

La clave para lograr dicho éxito radica en "no tener ningún fallo. Has de arriesgar porque si no, no ganas, pero no puedes ir por encima de tus posibilidades porque es cuando aparecen las caídas y no puntúas".