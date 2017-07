En Ca´n Ventura ven difícil llegar a los 150.000 euros

El Ca'n Ventura Voley Palma alcanzó ayer 6.775 euros en donaciones, aunque en el club no confían en llegar a los 150.000 necesarios para inscribirse en la Superliga, en los ocho días que quedan de plazo. "No pensamos que con el proyecto crowdfunding vamos a llegar a esta cantidad, pero queremos tener la tranquilidad de haberlo intentado todo", explicaba ayer el mánager del nuevo club, Marcos Dreyer.

El equipo cuenta con el apoyo del Govern y de Cort, cada uno desde su condición, aunque sigue necesitando 150.000 euros para salir a competir. Jugadores importantes –como Jorge Fernández, Víctor Viciana, Álex Fernández y Joan Perelló– quieren seguir en el equipo y van a esperar hasta el último momento.