El Atlético Baleares ficha al central Villapalos

El Atlético Baleares ha anunciado esta tarde el fichaje del central Alberto Villapalos para la próxima temporada, con opción de ampliar a dos más en función de los objetivos. El zaguero, de 22 años, llega procedente del filial del Sevilla después de haberse formado en la cantera del Atlético de Madrid. Es un futbolista con mucho margen de crecimiento que destaca por su buena salida de balón desde atrás y por su contundencia, condiciones que han convencido al director deportivo Patrick Messow y al propio técnico de los blanquiazules, Armando de la Morena, que le conoce bien por su pasado en las filas ´colchoneras´.

El futbolista, que será presentado mañana a las 14 horas en Son Malferit, llegó a tener mucho protagonismo con los madrileños ya que incluso disputó la UEFA Youth League, que es la Liga de Campeones para equipos juveniles. Su evolución llamó la atención de la prestigiosa dirección deportiva del Sevilla, que entonces dirigía Monchi, para reforzar sus equipos filiales.

Destacó en el Sevilla C de Tercera División, una proyección que le valió para debutar con el segundo equipo de los hispalenses en 2016, año en el que ascendió a Segunda División. Jugó dos partidos y marcó un gol ante el Almería B. No obstante, una grave lesión en la rodilla le apartó del césped, por lo que no pudo disputar la fase de ascenso a la división de plata. La pasada campaña, después de recuperarse, cogió el ritmo en el Sevilla C. Eso sí, Diego Martínez le llegó a convocar con el equipo de Segunda División en el duelo ante el Oviedo, aunque no llegó a jugar.

"Pensamos que Villapalos es el central del presente y del futuro, elegante en la salida de balón, va bien por arriba y es muy joven. Con Alberto, Manu, Vallori y Sergio Sánchez, tenemos cuatro centrales de primer nivel que pueden ser perfectamente titulares. La competencia eleva nuestro nivel y será trabajo del míster decidir", explica Messow.

Villapalos es la quinta incorporación del verano en las filas del Atlético Baleares tras las del lateral José Ruiz, el central Sergio Sánchez, el centrocampista Borja Martínez y el delantero Nacho Heras. El capítulo de altas se va a ampliar, sobre todo en la zona de ataque ya que De la Morena quiere dos delanteros más, entre otros refuerzos.