Nadal: "Entiendo que he perdido una muy buena oportunidad"

Rafael Nadal, decepcionado, y un tanto contrariado, lamentó la oportunidad perdida de ganar su tercer Wimbledon tras caer ante el luxemburgués Gilles Muller en otro partido para la historia.

"Considero que estaba bien, para lograr grandes cosas, por eso entiendo que he perdido una muy buena oportunidad", destacó Nadal sobre su partido de casi cinco horas de duración.

"Me siento triste porque estoy fuera de Wimbledon, pero la vida sigue y llevo un año muy bueno. Ahora es el momento de pararse, tomarse unas vacaciones y después ponerse trabajar con un objetivo claro", admitió el mallorquín sobre su situación y adelantó sobre sus planes a corto plazo.

"He dado todo lo que he tenido, con intensidad, pasión y una actitud muy buena. He vuelto ha meterme en el partido después de varias situaciones en las que he estado al límite. Otras veces han caído de mi lado, pero he competido bien y eso siempre es lo más importante para mí", reflexionó. "La verdad es que me he dejado todas mis fuerzas sobre la pista", destacó sobre su entrega.

Y a la hora de valorar las claves de su derrota aseguró que el partido ante Muller se le escapó en los dos primeros sets. "No jugué mi mejor tenis en los dos primeros sets y cometí errores que me hicieron jugar con el marcador en contra todo el rato", detalló sobre sus sensaciones y lo que permitió a su rival adelantarse 2-0.

"El quinto set lo he jugado bien. Estuve en todo momento bien. Luché hasta el último punto con la actitud correcta", destacó Nadal sobre su comportamiento.

"Tuve unas buenas oportunidades para ganar el quinto set, al igual que le ocurrió a Muller. Cualquier cosa pudo pasar. En esas situaciones el partido depende de algunas bolas y fue él el que jugó mejor esas bolas, más que yo", apuntó a la hora de descifrar lo que ocurrió al final.

"Jugué con buena determinación, con pasión y con actidud para ganar. Competí, pero él fue muy consistente con el saque en el quinto set y ese aspecto del juego finalmente resultó determinate a su favor", repasó Nadal sobre su derrota en la pista número uno del All England Club de Londres.