David Bustos tendrá que esperar

El mallorquín David Bustos, subcampeón de Europa de 1.500 metros en 2016, se quedó con las ganas de conquistar la mínima mundialista en la competición Diamond Ligue de Londres al clasificarse séptimo con un tiempo de 3:36.55, marca que está a medio segundo de la que se solicita.

El de Son Sardina, no obstante, se mostró optimista de cara al futuro y aspira bajar de los 3:36.00 para estar en la cita con los mejores del planeta. "Espero volverlo a intentar un día de estos y estar en Londres , mis piernas van respondiendo y sé que puedo hacer la mínima , tengo confianza en ello", explicó ayer en declaraciones a DIARIO de MALLORCA. Bustos buscaba en Londres una marca de prestigio en un año de cambios para él, en el que se ha trasladado a Madrid para entrenarse con Luismi Martín-Berlanas.

Hay que tener en cuenta que el balear ha superado una lesión que le apartó de las pistas durante un tiempo, aunque las sensaciones de ayer le abren la puerta a la esperanza. La victoria en la prueba en la que participó Bustos fue para el británico Chris O´Hare con 3:34.75, seguido del keniano Vincent Kibet (3:34.88).

Por su parte, el español Adel Mechaal plantó cara al rey del fondo mundial, Mo Farah, en la carrera de 3.000 metros que clausuraba la reunión de Londres, y terminó segundo con un tiempo de 7:36.32 frente a los 7:35.15 del británico, campeón olímpico de 5.000 y 10.000.

Mechaal venía de ser quinto en París con la mejor marca de su vida y entonces la mejor de Europa del año (7:35.28), se pegó a Farah y sólo cedió en el último giro. El aragonés Toni Abadía, que debutaba en un 3.000 al aire libre, terminó decimocuarto con 7:48.14. La cántabra Ruth Beitia, campeona olímpica de altura, reanudó su participación en la Diamond League con un quinto puesto y una marca de 1,90 en la reunión de Londres, en el mismo estadio olímpico que acogerá, dentro de un mes, los Campeonatos del Mundo. La saltadora santanderina salvó al primer intento el listón situado en 1,80, 1,85 y 1,90, pero no pudo con 1,94, que hubiera sido su mejor marca del año.

La atleta barcelonesa Esther Guerrero consiguió el pasaporte para los Mundiales en 800 metros con un tiempo de 2:00.96 en la reunión de Londres, novena etapa de la Liga de Diamante. La campeona de España necesitaba un crono de 2:01.00 o inferior para obtener la mínima mundialista y la obtuvo con un margen de cuatro centésimas pese a que la carrera se le hizo larga y terminó la carrera en último lugar. Guerrero ha mejorado en 24 centésimas su récord personal, en una carrera ganada por la estadounidense Charlene Lipsey con 1:59.43.

La velocista jamaicana Elaine Thompson, campeona olímpica de 100 y 200, continúa imbatible este año, aunque la holandesa Dafne Schippers, campeona mundial de 200, se lo puso difícil en el hectómetro.

Líder mundial con 10.71, la jamaicana venció con 10.94, tres centésimas más rápida que Schippers, que dentro de cuatro semanas doblará (100 y 200) en los Mundiales.

El 100 masculino no tuvo tanta categoría. Sin el jamaicano Usain Bolt, que fue la estrella del mitin el año pasado, se impuso el británico Chijindu Ujah con 10.02, seguido de su compatriota James Dasalou (10.06), ambos con sus mejores registros del año. Un año después de batir en este mismo estadio uno de los récords más viejos, el de 100 m vallas, con un registro de 12.20, la estadounidense Kendra Harrison venció con 12.39. La australiana Sally Pearson fue segunda con 12.48, su mejor marca desde que fue campeona olímpica aquí hace cinco años. En 400, la estadounidense Allyson Felix, la atleta con más oros olímpicos de la historia (6), venció con la mejor marca mundial del la temporada, 49.65.

Alejandro Liñán mejora

Por otra parte, el mallorquín Alejandro Liñán hizo su mejor registro personal de 400 metros de la actual temporada con el tiempo de 49.51 el pasado sábado en el control en las pistas Sierra Nevada.