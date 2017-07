El Ca´n Ventura suma 3.000 euros

El Voley Palma está haciendo todo lo posible para conseguir los apoyos económicos necesarios que le permitan competir en la Superliga la próxima temporada. La última idea del club ha sido poner en marcha una campaña de ´crowdfunding´ que, al cierre de esta edición, había alcanzado unos 3.000 euros en donaciones.

El conjunto dirigido ahora por Marcos Drayer ha ganado la Superliga y la Copa del Rey la pasada temporada y ahora está obligado a hacer lo imposible para poder seguir compitiendo en la máxima categoría del voleibol nacional.

En la jornada de ayer trascendió que un aficionado anónimo aportó 500 euros, aunque las donaciones que han hecho los aficionados oscilan entre los 30 y 60 euros, en la mayoría de los casos. La campaña, que lleva como lema 'SalvemVoleyPalma' y que se ha lanzado a través de la plataforma Gofundme, pretende alcanzar 150.000 euros.

El propietario y presidente del Ca'n Ventura Palma, Damià Seguí, comunicó en junio su decisión de poner punto final a su etapa en el equipo por motivos de salud, a sus 82 años. La renuncia implicaba la desaparición del club, pero Marcos Dreyer, entrenador y director deportivo consiguió que la Federación Española admitiera la inscripción del equipo mallorquín, que ha perdido el nombre de Ca'n Ventura y ahora necesita apoyos económicos para poder salir a competir. Dreyer, que ha asumido los mandos del club, deberá negociar con los jugadores que estaban vinculados al Can Ventura para formar una plantilla con la que volver a aspirar a ganar títulos, como ha hecho esta pasada temporada, la primera en la élite.

La complicada situación económica actual, debido a la retirada de Seguí, ha obligado a Dreyer a buscar patrocinadores. Ante la negativa de distintas instituciones, el club se ha visto obligado a poner en marcha una campaña de micromecenazgo, un mecanismo de financiación de proyectos que trata de impedir el desmantelamiento de club.

"Para evitar la desaparición del club y ante las peticiones de muchos de nuestros seguidores, hemos decidido crear esta campaña ofreciendo la oportunidad a todos ellos, a nuestra afición, amantes del voleibol, seres queridos, conocidos o cualquier persona interesada por esta causa, de ayudarnos depositando su granito de arena en este proyecto, un proyecto que ha despertado la ilusión de miles de niños y aficionados, y que ha supuesto una auténtica revolución en el deporte balear y nacional", reza el comunicado publicado por el club mallorquín, que tiene de plazo hasta el 20 de julio para formalizar la inscripción en la Superliga.