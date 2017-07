Lucía Gómez se corona en el Campeonato Escolar

La mallorquina Lucía Gómez remató ayer con la conquista del título de campeona de España de categoría cadete en bicicleta de todo terreno (BTT) una extraordinaria primera mitad del año 2017. Una campaña maravillosa, plagada de éxitos en todos las modalidades ciclistas, por parte de una ciclista de apenas 15 años, en su primera temporada en la categoría y que se presenta como el mejor futuro del mountain bike mallorquín y de otras disciplinas como el ciclocross, ruta y la pista.

Y es que Lucía Gómez no desaprovechó la gran ocasión que en Ávila le brindó la primera carrera de la jornada inaugural de los Campeonatos de España Escolares de ciclismo. Para eso, ganó la prueba, imponiendo su esprint a una ciclista un año mayor que ella, la navarra Estibaliz Sagardoy. La tercera plaza, a 6 segundos de las dos primeras, fue para la catalana Ivette Espinar.

El brillante resultado de Lucía Gómez, sobre un recorrido de campo a través un tanto blando, coincidió con una carrera que se convirtió en una prueba de selección. Una auténtica eliminación. Ya que de sus 26 participantes en la salida apenas diez de ellas culminaron destacadas la conocida como start loop y solo cuatro se mantenían al frente tras completarse la primera de las tres vueltas al circuito con las que se sumaron hasta 12 kilómetros. Un recorrido que la mallorquina completó en 43:19 minutos, rodando a una velocidad media de 16.62 kilómetros por hora.

El título se lo jugaron entre Lucía Gómez, la navarra Sagardoy, la catalana Espinar y la madrileña Nadia Lozano, la más activa del cuarteto, pero que perdía comba por culpa de un pinchazo en la penúltima vuelta. En la definitiva, con la lucha por el oro convertida en cosa de tres, hubo ataques y contraataques.

Y en la recta de meta Lucía Gómez impuso su golpe de riñones sobre Sagardoy, quien admitió con deportividad: "Lucía ha sido más rápida que yo, pese a que no se me dan mal los esprints, porque también hago carretera".

Triunfo del equipo infantil

En la prueba masculina del BTT del Nacional Escolar el cadete menorquín Jaume Bosch terminó segundo y con su plata ofreció una nueva medalla a la selección de las Illes Balears.

Una importante cosecha que se amplió especialmente en la prueba de ruta en línea reservada a los infantiles, con el combinado dirigido por Jaume Adrover imponiéndose por equipos, por delante de las cuartetas de Madrid y Andalucía. Especialmente tras la tercera plaza, y la consiguiente medalla de bronce, que le ofreció Marc Terrasa, así como la cuarta plaza de Joshua Murphy, el décimo puesto de Francesc Barber y el decimoquinto de Jaume Durán. Antes, Francesc Bennàssar terminó sexto en la crono cadete.