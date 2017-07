Invitados de altura en el RF5 Camp

Baloncesto. El internacional español de la NBA y el ala-pívot menorquín del conjunto blanco disfrutan de una intensa jornada en Pollença con los niños y niñas que asisten a la undécima edición del 'RF5 Camp'. Ambos jugadores muestran su cara más amable y agradable con los más pequeños.

La undécima edición del 'RF5 Camp' contó en sus dos primeros días con unos invitados de altura. El pívot español de los New York Knicks, Willy Hernangómez, y el ala-pívot menorquín del Real Madrid, Álex Suárez, visitaron en Pollença el campus de su gran amigo Rudy Fernández. El internacional español aprovechó su escapada a la isla para ayudar al jugador del Real Madrid y aconsejar a los más pequeños con su experiencia en el mundo del baloncesto. "Vengo aquí para darles consejos, para que disfruten y se lo pasen muy bien. Aún son muy jóvenes, no tienen que pensar más allá del disfrutar el día a día. Creo que son consejos que me han dado desde pequeño y me han servido muchísimo. La gente joven tiene que disfrutar, seguir aprendiendo del baloncesto. Tener muchas ganas de seguir aprendiendo es sin duda lo más importante", relató el jugador de los New York Knicks que acabó la temporada con una media de 8,2 puntos y 7 rebotes en 72 encuentros disputados, 22 de ellos como titular.

El pívot, reconocido en el mejor quinteto de novatos de la temporada 2016/17 de la NBA, respondió a todas las preguntas que los niños y niñas del campus le hicieron y reconoció la gran amistad que le une a Rudy Fernández: "Quiero mucho a Rudy, es un gran amigo y venir aquí me parece una oportunidad muy buena para pasar tiempo con los chavales". Willy Hernangómez ha sido uno de los veintisiete jugadores preseleccionados por Sergio Scariolo para disputar el Eurobasket que se celebrará en Turquía del 31 de agosto al 17 de septiembre. El pívot de 23 años espera con ilusión esa gran cita. "Creo que va a ser un verano ilusionante con la selección. Tenemos un equipo bastante bueno, muy completo, tanto con jugadores veteranos como con jugadores jóvenes, creo que va a ser muy emocionante y además nos encontramos ante un reto muy importante que es el poder colgarnos una medalla", relató Hernangómez.

Por su parte, el compañero de equipo de Rudy Fernández en el Real Madrid, Álex Suárez, también compartió, en el día de ayer, una jornada de trabajo y confesiones con los más pequeños. El menorquín no tuvo problemas en contar algún secreto de su día a día con el mallorquín: "Rudy es mi compañero de habitación y me gusta la música que pone".