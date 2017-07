"Al principio jugué a un nivel muy alto, casi irreal", reconoce el mallorquín

Rafel Nadal señaló, respecto al inicio de su duelo contra Khachanov, que su juego en esos comienzos era "muy alto, casi irreal". "Creo que he hecho una muy buena semana, y he jugado tres partidos buenos", dijo Nadal, instalado ya en octavos. "Es verdad que por un rato he jugado a un nivel muy alto, y hacía tiempo que no jugaba a este nivel. Era evidente que no podía mantener ese nivel, porque casi, casi, era irreal. Por un momento he sido capaz de producir algo especial", dijo.

"Luego he bajado la intensidad en el tercer set. Pero en general, bien, creo que he hecho cosas buenas, he sacado bien y con el segundo saque muy bien", razonó el mallorquín. "Mis opciones, no lo sé, voy día a día e intento disfrutar de cada momento, el torneo es muy especial por las condiciones, con una preparación totalmente diferente a todos los demás", comentó.

Al hablar sobre su próximo encuentro contra el luxemburgués Gilles Muller el lunes, dijo que debe ser valiente. "Soy consciente de que tengo un rival muy importante en la siguiente ronda, especialista aquí y muy incómodo", aseguró. "Tengo que jugar muy bien para tener opciones de ganar, ser valiente y jugar agresivo, creo que es la única manera". "Si consiguiera jugar al nivel de los cuatro primeros juegos sería candidato a grandes cosas", se atrevió a decir Nadal. "Tengo que acercarme al nivel del primer set y medio, si consigo mantenerlo durante bastante rato, el nivel era muy alto".

Nadal aseguró que en este torneo ha habido un claro cambio de estilo de juego en general, con respecto a otros años. "Todo el mundo le pega muy fuerte a la pelota", dijo. "Hoy es difícil encontrar jugadores que tengan un golpe muy malo. Cuando yo empecé en el circuito sabías que había jugadores que tenían un hueco. Hoy no, la gente juega bien de todos lados. Por eso es tan difícil buscar el saque red. También, el hecho de que la dinámica del juego ha cambiado y la mentalidad de los jugadores también. Antes había especialistas en superficies y ahora los buenos juegan bien en todas las superficies". A Nadal se le ve relajado, contento, y positivo. Es capaz de jugar buen tenis.