Nacho Heras promete goles

Descarado, jovial y con ganas de comerse el mundo. Así se presentó el ya exdelantero del Atlético de Madrid B Nacho Heras García (Leganés, 1997). Con un buen promedio goleador pese a la sequía de la pasada campaña -cinco goles en la 2016/17- Heras es un futbolista que promete ilusión, versatilidad, compromiso ? y si es posible, goles que alojen al equipo en la zona noble de la clasificación.

Presentado ayer en son Malferit, el joven punta madrileño reconoció de entrada que todo fue muy rápido. "En las dos últimas semanas contacté con Patrick y con el míster Armando. Ellos me mostraron el interés de que yo estuviese aquí, y cuando lo supe dejé todas las opciones que tenía, cerrando mi relación con el Atlético de Madrid porque quería venir aquí al hacerme mucha ilusión este proyecto, ya que es un club que va hacia arriba y tiene mucha ambición. Así que lo solucioné todo rápido".

Heras se define como "un delantero que juega con un punta al lado o sin él, con mucha movilidad, tengo gol, pero también puedo jugar en ambas bandas, ya que lo he hecho durante toda mi vida. Soy polivalente", afirmó.

Reconociendo que la pasada temporada su rendimiento goledador fue escaso -cinco en total- "he de decir que en las anteriores campañas nunca he bajado de los doce. Además de asistir, también hago goles".

Mallorca trae a Nacho Heras buenos recuerdos, ya que "hace un año ganamos aquí la Copa del Rey, y además en este campo -son Malferit- ya he jugado al hacerlo con la selección madrileña hace tres o cuatro años, quedando subcampeones de España. Me trae buen recuerdo este campo, y me apetece tener más", señaló.

Heras aterriza en Palma con las mejores referencias. "Todo el mundo me habla muy bien del club, tanto jugadores como técnicos. Todo lo que me han dicho es inmejorable", siendo consciente que es el primer delantero en recalar en el Baleares. "Sé que soy el primero en llegar, pero seguro que vendrán más compañeros. No habrá ningún problema en la delantera. Tendremos buenos delanteros que harán muchos goles y así poder estar arriba", confesó convencido.

Y cómo no, la presencia de De la Morena ha sido decisiva para que fraguase su fichaje. "Aparte de la ambición del club y que es un lugar muy bueno para vivir, el empujón que me ha dado Armando en cuanto a confianza para dar este salto y aceptar este reto tan importante ha sido bueno. Y es una de las razones por las que he venido aquí", admitió. También desveló por qué tipo de juego apuesta su nuevo técnico. "Le gusta un juego ofensivo, dominar al equipo rival. Todos sus equipos se han caracterizado por eso y aquí seguro que vamos a hacer lo mismo".

Y sobre el grupo tercero, Heras ya se ha puesto al día. "Será un grupo muy difícil por históricos de Primera y de Segunda que han bajado, pero nosotros querremos estar por encima de ellos. Es nuestro objetivo, y seguro que lo conseguiremos", señaló, ambicioso

Con hambre de gol

Sobre la procedencia de Heras y su proximidad con el nuevo técnico Armando de la Morena, Messow recordó que "todos los fichajes los decidimos juntos. Claro que Nacho es conocido por el míster al tenerlo un año en la cantera y estoy contento de hacer posible el deseo del entrenador", confesó el director deportivo, que expresó su esperanza de que en los próximos días se anuncien más refuerzos.