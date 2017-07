"James tiene unas condiciones impresionantes para ser futbolista"

"James es un jugador impresionante y acabará en Primera, seguro". Así de tajante se mostró el seleccionador absoluto de Guinea Ecuatorial, Esteban Becker Churukian (Buenos Aires, 1964) sobre el jugador del Mallorca que nació en 1995 en Palma pero que tiene la nacionalidad española y ecuatoguineana al ser sus padres de Guinea Ecuatorial. También alabó la personalidad de otro mallorquín que tiene a sus órdenes, Emilio Nsue, que ahora está en el Birmingham de la Liga inglesa, y de Kike Boula, que estuvo en el filial y que ahora milita en la Segunda griega. Becker estuvo este pasado fin de semana en Palma tras ser invitado por el Comité Balear de Entrenadores de Fútbol para que diera una conferencia bajo el título ´Cómo se entrena en África´, en el transcurso del Campus que organizó la Federació de Futbol de les Illes Balears en el Cide.

"Ha sido un orgullo estar en Mallorca invitado por la federación para una ponencia sobre Vientos de África, que versa sobre explicar cómo trabaja un entrenador como yo, hispanoargentino y con 30 años viviendo en Madrid, en Guinea Ecuatorial", dijo, y añadió: "Ahora el mundo del fútbol está globalizado y cada vez hay más entrenadores saliendo de España hacia el extranjero. Los inicios no son nada fáciles pero es una vivencia muy interesante. Me ha calado muy hondo y me ha gustado mucho".

Este técnico, seleccionador de Guinea Ecuatorial desde 2012 tras dirigir al San Fernando madrileño, explicó que entrenar en África no es lo mismo que en Europa. "Es diferente. Está claro que el fútbol es universal pero no es lo mismo dirigir a un equipo en occidente que en el continente negro. Lo que más destacaría por encima de muchas cosas es la pasión por el fútbol y el juego. Eso prima mucho más que la riqueza o pobreza que sufren o padecen los países", indicó. Becker cree que esta pasión se debe a los orígenes de ese país, que viene de ser una colonia española. "Tienen una pasión por ganar desmesurada y eso que es un país pequeño, pero lo tienen en los genes. La verdad es que gracias a esa pasión ha sido más fácil la adaptación", relata.

Este hispanoargentino de 53 años realiza un seguimiento a todos sus jugadores, en especial a James por su progresión. "Lo hemos seguido bastante y he estado varias veces en Mallorca con él. Estuve muy contento de que el entrenador del Mallorca, Pepe Gálvez, lo hiciera debutar esta temporada con la primera plantilla bermellona. Es un gran jugador y, sinceramente, tiene unas condiciones impresionantes para ser futbolista. Ahora, no obstante, se lo tiene que creer, eso es lo importante. Si trabaja llegará lejos ya que tiene cualidades para ello", comenta.

En cuanto a Nsue, Becker dice: "Ha sido el capitán de la selección. Tiene una enorme personalidad. Es un jugador que para mí ha sido brillante, tanto dentro como fuera del campo. Ha hecho del vestuario una basílica. Es un chico honrado y trabajador. Además de ser un buen futbolista como está demostrando".

Por último, se refiere al andaluz Kike Boula. "Fue un descubrimiento que tuvimos. Llegó a la selección muy joven. Debutó en el 2015. Fue brillante. Ahora juega en la Segunda Griega y si todo va bien lo veremos en la Primera de ese país", apunta.

Becker concluye diciendo que tanto James como Nsue "son jugadores para estar en Primera si están convencidos de ello". "Condiciones tienen, pero tienen que trabajar duro si realmente quieren vivir del fútbol", comenta.