Díaz Palomares termina segundo en la Copa de España de Ciclismo

El mallorquín José Manuel Díaz Palomares consiguió este fin de semana el subcampeonato en la Copa de España de Ciclismo de gran fondo, de categoría Máster 40, disputada en el circuito de Cheste, en Valencia.

"Me siento muy orgulloso de lo que he conseguido. Hacer 784 kilómetros en 24 horas no es fácil. Detrás hay muchísimo trabajo y sacrificios que no se ve y, afortunadamente, ha salido esta marca, y he conseguido el objetivo de defender este segundo puesto en la Copa de España, teniendo el honor de meterme entre Toni Pont (Chafer), enhorabuena campeón, y Julian Sanz (Ultracycling Rider), que consiguió hizo la friolera de 885 kilómetros", afirmó el mallorquín. "Estos dos ciclistas se dedican en cuerpo y alma a la bici, yo con menos tiempo y otras responsabilidades he podido infiltrarme entre ellos este año y esta foto para mí tiene un gran valor", añadió.

Se trata de la tercera edición del campeonato, que consiste en una prueba de 24 horas en bicicleta que se disputó el pasado fin de semana en el Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo

El circuito valenciano acogió a un tipo de velocistas diferentes a los qu está acostumbrado. Los protagonistas sobre su asfalto no eran los pilotos del mundo del motor, sino los ciclistas dispuestos a enfrentarse a una épica prueba de ciclismo. 24 horas contra el reloj dando vueltas al trazado permanente de Cheste.

Se trata de una carrera por equipos, donde los integrantes se van relevando según la estrategia que determine el jefe de cada escuadra. Los equipos pueden estar compuestos por dos ciclistas y hasta ocho participantes con clasificaciones masculina, femenina y mixta. También existe la posibilidad de disputar la prueba en solitario las 24 horas, que es lo que ha hecho Díaz Palamores, que ha finalizado segundo por detrás del valenciano Toni Pont.