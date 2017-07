Lorenzo va de más a menos

Jorge Lorenzo protagonizó en Alemania una carrera de más a menos en la que fue cayendo en la tabla hasta finalizar la carrera en la undécima posición. El piloto mallorquín, no obstante, no acabó del todo decepcionado, ya que sabía de antemano que en Sachsenring las cosas no le irían nada bien.

No falló Marc Márquez. El catalán se coronó como un auténtico 'kaiser' en uno de sus circuitos talismán, el trazado de Sachsenring, en el que acumula ocho victorias consecutivas. El piloto de Repsol Honda cuenta por victorias todas sus participaciones en este circuito, en donde ganó en 125 c.c., lo hizo por dos ocasiones en Moto2 y ahora suma cinco en MotoGP, acompañadas todas ellas del mejor tiempo de entrenamientos.

Márquez superó con suficiencia en el tramo final a su rival más directo, el alemán Jonas Folger, que quiso brillar como local y lo consiguió, y con su victoria el piloto de Repsol Honda pasa a encabezar la clasificación provisional del mundial (129 puntos) con cinco de ventaja sobre Maverick Viñales, seis respecto a Andrea Dovizioso, diez con Rossi y 26 respecto a Pedrosa.

No falló Marc Márquez en la salida, en la que tras su estela se colocaron en la primera curva tanto Dani Pedrosa como Jorge Lorenzo, mientras que el italiano Danilo Petrucci, que había sido segundo de entrenamientos, perdió algo de fuelle y completó el primer giro en la quinta posición.

En apenas seis vueltas la carrera ya estaba bastante definida, con un trío por delante, Folger, Márquez y Pedrosa, y siete pilotos por detrás de ellos, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró, Cal Crutchlow y Maverick Viñales.

Márquez se mantuvo al frente de la carrera en todo momento, si bien no pudo dejar atrás en ningún momento al alemán Jonas Folger. Junto a Márquez en el podio acabó el propio Jonas Folger y Dani Pedrosa, con Maverick Viñales cuarto, por delante de Valentino Rossi, Álvaro Bautista, Aleix Espargaró y Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo, que llegó a ocupar la tercera plaza se tuvo que conformar con la undécima posición final, mientras que Pol Espargaró también acabó en los puntos al ser decimotercero.



"Le he puesto muchas ganas"

Lorenzo aseguró que con su undécima posición en el Gran Premio de Alemania han salvado "una situación muy complicada", ya que en el 'warm up' tenía "uno de los peores ritmos" de la parrilla, por lo que se esperaba "lo peor". "Me esperaba una carrera muchísimo peor de la que he realizado. He salido con mucho pundonor, le he puesto muchas ganas al principio y mientras tenía 'grip' atrás la moto tiraba un poco menos que las Hondas. Hemos salvado una situación muy complicada", señaló. En este sentido, el balear explicó que todavía deben encontrar mejoras en la moto para tratar de ser competitivos, y apuntó a que Sachsenring nunca se le ha dado bien. "Las temporadas donde me encontraba tan fuerte y conseguía victorias consecutivas con las Yamaha, sufríamos, imagínate con Ducati, que incluso en los circuitos favorables no consigo hacer podio de forma regular. He sufrido muchísimo", relató el piloto.