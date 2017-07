David Bustos se clasifica segundo en el 1.500 de Ordizia

David Bustos, atleta de referencia en Balears y olímpico en dos ocasiones –en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016–, disputó este pasado sábado la carrera de Ordizia de los 1.500 metros, en la que fue segundo con 3:42.93, tiempo muy lejano en su objetivo de conseguir la mínima para los Mundiales de Londres que se disputarán en el mes de agosto.

El corredor de Son Sardina estuvo por debajo de sus posibilidades, a pesar de que se siente con fuerzas para hacer la mínima. El primer clasificado fue Alberto Imedio, que registró un tiempo de 3:40.92 (que tampoco es mínima mundialista).

El mallorquín, resignado por su tiempo, explicó cómo fue la carrera de Ordizia: "La realidad es que quien hacía de 'liebre' salió un poco disparado y yo me quedé un poco, dado que no asimilé la velocidad desbocada". "La mínima quiero hacerla antes del Campeonato de España, ya que en un campeonato te juegas el título en una carrera táctica y no se puede hacer una buena marca", explicó Bustos,que es realista al respecto: "Ya sé que falta poco tiempo y hay pocas carreras; y si no cumplo con el propósito, espero que el año que viene sea mejor para mí en el aspecto deportivo". "Creía que cogería la forma antes y la realidad es que después de superar la lesión me está costando mucho hacerlo, pero tengo confianza, concluyó el mediofondista mallorquín.