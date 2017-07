Lorenzo finaliza décimo segundo en los libres de Alemania

El piloto mallorquín Jorge Lorenzo sigue sin sentirse cómodo con la Ducati. Lorenzo afronta su noveno GranPremio con ella y no acaba de lograr la perfecta adaptación. No obstante, el piloto balear quiso pensar en positivo, a pesar de que ayer en Sachsenring terminó décimo segundo de la combinada.

"No hay que hacer mucho caso a la clasificación. La verdad es que en agua me he encontrado bastante bien y era de los más rápidos. Al final montamos los discos de freno de carbono y no se acababan de calentar, con lo que he tenido que parar a falta de 10 minutos del final para montar los de acero. Por eso me han faltado una cuantas vueltas para poder ir más rápido y poder adelantar posiciones", relató el mallorquín tras los entrenamientos libres.

Por su parte, el mallorquín Joan Mir se encaramó a lo más alto de la clasificación tras concluir la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de Moto3 en el circuito de Sachsenring, en cuya última tanda se fracturó el tobillo derecho el también español Jorge Martín, que será baja para la carrera alemana. Martín sufrió una caída al principio de los segundos entrenamientos libres en la curva uno del trazado, al perder el control de su moto y saltar por los aires de manera violenta y estrellarse contra el suelo. El piloto fue atendido en el mismo asfalto tras mostrar Dirección de Carrera la bandera roja, y después de ser trasladado a la clínica del circuito se confirmó la fractura del tobillo derecho, motivo por el que será baja para la carrera. Una vez reanudados los entrenamientos, Joan Mir se puso al frente de la clasificación prácticamente desde los primeros instantes, seguido casi en todo momento por otro de sus principales rivales del campeonato, el italiano Romano Fenati (Honda).



Dadid Salom y Vallcaneras

El piloto mallorquín David Salom anunció ayer que participará el próximo 7, 8 y 9 de julio en las 24 horas de resistencia del Circuit de Catalunya con el equipo Folch Endurance, una prueba de la que también tomará parte el piloto mallorquín Pedro Vallcaneras.