Laura Martínez se proclama campeona de España de Optimist

La mallorquina Laura Martínez, del Real Club Náutico de Palma,se proclamó ayer campeóna de España de Optimist en el Reial Club Nàutic Port de Pollença (RCNPP), tras una complicada jornada final en la que el viento del norte fue muy inestable, tanto en dirección como intensidad. Martínez fue octava en la general, convirtiéndose en la mejor fémina del Campeonato, seguida de Claudia Sánchez (Real Club Náutico de Gran Canaria), décimo tercera, y Marina Garau (Club Marítimo San Antonio de la Playa).

"Estoy muy, muy, muy contenta. Antes de empezar el campeonato no me esperaba quedar así", declaró muy emocionada Laura Martínez, que confesó haber pasado muchos nervios en los momentos previos al inicio de la única regata celebrada ayer, donde fue segunda: "Esta mañana no sabía cómo estaba el ranking ni si podría clasificarme para el europeo, pero al final he ganado el Campeonato de España. Estoy tan feliz que ojalá no se acabe el día".

Por su parte, el andaluz Manuel Álvarez-Dardet (Club Náutico de Puerto Sherry) se proclamó campeón de España masculino.El regatista se impuso por un solo punto al balear Nacho Baltasar (Club Nàutic Sa Ràpita) y por cuatro al canario Samuel Beneyto (Real Club Náutico de Gran Canaria), que completaron el podio. Jordi Lladó (Real Club Náutico de Palma), segundo en la penúltima jornada, tuvo que conformarse con la cuarta plaza. La competición individual constó de nueve regatas. El primer día y el último sólo se pudo disputar una manga, por tres la segunda jornada y cuatro la tercera. El viento no fue el habitual en la espectacular bahía del norte de Mallorca, donde el térmico propio del verano sopla del este. Todos los días hubo viento de componente norte de intensidad media o fuerte, salvo ayer, en que el anemómetro apenas supero los diez nudos. El Campeonato de España de Optimist, organizado por el RCNPP con la colaboración de la Real Federación Española de Vela y la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist, reunió desde el pasado día 25 de junio a los 149 mejores regatistas nacionales para la disputa del título individual. La prueba de Team Racing por autonomías tendrá lugar hoy con las ocho federaciones mejor clasificadas.