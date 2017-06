Rudy, un año en blanco

Rudy Fernández (Palma, 1985) puso ayer la rúbrica al que posiblemente haya sido su peor año como profesional del baloncesto con el anuncio oficial de que renuncia al Eurobasket que se disputa del 31 de agosto al 17 de septiembre en Turquía, Finlandia, Israel y Rumanía. Una decisión que el jugador del Real Madrid califica de "muy dura", pero que no le ha quedado más remedio que adoptar para descansar y regresar con fuerza a su equipo, con el que finaliza contrato a final de la próxima temporada.

Rudy, campeón del mundo (2006), tricampeón de Europa (2009, 11 y 15) y doble subcampeón olímpico (Pekín 2008 y Londres 2012), entre otros títulos, envió un mensaje en el que explica los motivos de su renuncia a participar en el Eurobasket. "Aficionados y seguidores de la Selección Española. Como habréis podido comprobar hoy mismo, tras la publicación de la lista de convocados del combinado nacional, en el próximo Eurobasket no estaré con mis compañeros representando a mi país. Es una decisión muy dura para mí, que he tomado con el apoyo y consejo de mi entorno. Considero que la Selección es una familia con la que he conseguido alguno de los mayores éxitos de mi carrera y siempre es un honor acudir a su llamada. Han sido trece veranos consecutivos disfrutando con la Selección, con triunfos y encuentros que son parte de la historia de nuestro baloncesto. Sin embargo, tras una exigente temporada, con muchos partidos y sin apenas descanso, he decidido no acudir a esta convocatoria. Mi deseo es recuperarme y trabajar en mi físico individualmente durante este verano y llegar al próximo curso a pleno rendimiento, después de haber superado varias lesiones. Creo que debo al Real Madrid y su afición poder estar el año que viene a mi máximo nivel. Deseo agradecer al seleccionador y al presidente de la FEB su comprensión y apoyo a la hora de tomar esta decisión. Por supuesto, quiero transmitir mis mayores deseos de éxito a mis compañeros, a mis amigos de la Selección".

Rudy ha vivido su año más complicado como profesional después de atravesar por problemas en la espalda, de la que ha sido intervenido tres veces. Ha presentado unos números impropios de su calidad, con el único título de la Copa del Rey, y quiere revertirlos la próxima temporada. De ahí que haya decidido parar.