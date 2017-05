La afición del Baleares se dejará oír en la vuelta de los play-off en Toledo

El buen resultado obtenido frente al Toledo y la mejor imagen ofrecida por el once blanquiazul ha provocado el efecto euforia entre los aficionados del Atlético Baleares. Desde el mismo domingo, tras la conclusión del partido, se ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para que los seguidores, que quieran estar en Toledo para seguir las evoluciones del primer equipo, no tengan excusa alguna para no estar allí.



El resultado está siendo del todo exitoso. De las 200 plazas que el club ofrece a través de la compañía Air Europa, 130 fueron ya adquiridas a las dos horas de ponerse a la venta en las oficinas del club. Con un coste de 125 euros, en el que se incluye vuelo -ida y vuelta el mismo día- más los traslados en autocar y la entrada al Salto del Caballo.



Tanto el transporte como el acceso al recinto deportivo lo cubre de forma íntegra el Atlético Baleares para que los simpatizantes del primer equipo no tengan problema alguno para animar a sus futbolistas este domingo a partir de las 12 horas en la histórica localidad castellano manchega. Y aunque el club pone como fecha límite el viernes 26, a las 20 horas, no se descarta que se tenga que fletar otro vuelo, tanto en función de la demanda existente como de la disponibilidad existente en la propia compañía aérea.





Precedente en Miranda del Ebro



El 20 de mayo del 2012, la afición blanquiazul ya dio un buen ejemplo de que si hay que ir en masa a apoyar a su equipo, se hace. Lo demostró en la ida de los play-off de campeones de Segunda B jugado en Anduva ante el Mirandés. En esa ocasión, y también a través de Air Europa se consiguió que hasta 700 seguidores, vía Vitoria, consiguiesen estar presentes en el pequeño recinto deportivo de Miranda del Ebro. Por todo ello, los 200 que de momento podría reunir el Atlético Baleares podrían ser más, aunque con matices. En Miranda del Ebro se jugaban el 50 % del ascenso. Y en el Salto del Caballo, aunque se supere dicha ronda, quedarán dos eliminatorias más, incluso más exigentes si cabe que esta.





Wiemann de visita



Hoy descansa el primer equipo blanquiazul. Durante la mañana de ayer la plantilla realizó un entrenamiento de recuperación, para los titulares y de mayor intensidad para los jugadores que fueron suplentes y aquellos que no participaron en la ida ante el Toledo.



La plantilla respira mucho optimismo después de adquirir ventaja en la eliminatoria contra el Toledo y más sabiendo que no estarán solos durante la vuelta de la eliminatoria después de que el club haya preparado el viaje para desplazar al máximo número de seguidores.