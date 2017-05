El Baleares emprende su sueño

El seguidor del Atlético Baleares sabe que hoy es el gran día, el que durante las últimas cinco temporadas ha soñado que llegase: el del play-off de ascenso a Segunda frente al CD Toledo (12'00 horas, Son Malferit). Un reto para el cual el cuadro blanquiazul, de la mano de Josico, ha obrado lo que en el ámbito futbolístico nacional se considera como todo un 'milagro deportivo'.

Y es que no se puede explicar de otra manera que un equipo que tiene 10 puntos de desventaja y el golaverage directo en contra sea capaz de recortar dicha distancia en tan solo 9 jornadas con un cambio de técnico. El 'efecto' Josico obró su efecto y seguramente continuará a lo largo del que se espera sea un largo camino con un premio en estos momentos muy lejano: el del ascenso a Segunda A. Una categoría en la que no milita el club que preside Ingo Volckmann desde hace más de medio siglo. Diferente es el caso del Toledo, que lleva ausente de la categoría de plata desde la temporada 1999-2000, y al que también le urge volver lo antes posible a una categoría que abre paso al fútbol de la LFP. Y con un técnico, Onésimo Sánchez, conocido en su etapa como jugador y ahora como comentarista en diversas radios. Otra cosa es su faceta como entrenador, en la que no acaba de dar el golpe que se espera sobre la mesa.

Ocultan sus cartas

Tanto Josico como Onésimo ocultan sus caras para el partido de hoy. El Toledo llegó ayer a Palma convocando a sus 20 futbolistas de la primera plantilla. En el caso del Baleares, también están todos convocados ya que a priori están a punto todos los que están con el alta federativa para jugar hoy. Dado que ambos entrenadores utilizan en su particular libro de estilo el 4-4-2, a nadie debería extrañar que se viese un partido igualado, huérfano por momentos de ocasiones de gol y en el que haya más precauciones de las previstas dado que la eliminatoria dura 180 minutos y hay un partido de vuelta.

Mientras Josico tirará de lo que tan buenos resultados le está dando, con la duda de qué hacer con Xisco Hernández -vuelve después de un partido de sanción- ya que su inclusión en el once inicial provocaría la salida de un integrante del equipo que rindió a pleno rendimiento en la última jornada frente al Alcoyano. Por lo demás, el de Hellín podría apostar por la continuidad, a sabiendas de que la eliminatoria es a doble partido, y que podría llegar a ser muy larga.

En el caso del Toledo, tampoco parece que Onésimo vaya ha hacer grandes variantes en lo que al juego de su equipo se refiere, apostando por el once tipo que durante la presente temporada tan buen rendimiento le está dando, con varios nombres a tener en cuenta: el portero, Pedro Alcolea, los medio centros Carlos de Lerma y el mexicano Israel Castro, el exjugador del Ebro, Canario, así como Lolo Pla, máximo goleador del conjunto castellano-manchego, con 14 goles.

Sobre el partido de hoy, el técnico verdiblanco prevé un envite "de ritmo alto en el que el Toledo intentará jugar lejos de la portería". Según el vallisoletano, se llevará el gato al agua el equipo que "consiga inclinar la balanza de su lado", apostando por la resolución de la eliminatoria en la vuelta.