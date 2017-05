Longobardi se hace británico

Peter Longobardi-Radford es la nueva esperanza del taekwondo británico con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nada extraño si no fuera porque hace escasamente medio año a Peter le conocían como Eduardo y se entrenaba cada día en el Centre de Tecnificació del Govern balear en el Príncipes de España.



Nacido en Mallorca hace 21 años de padre italiano y madre inglesa, Eduardo Peter Longobardi Radford (1995) se siente un mallorquín más. Se inició en el taekwondo a los siete años, se formó de la mano del técnico Antonio Sastre y desde hace un par de años compite con ficha del CT Palma (licencia que mantiene y que le permitiría disputar los Campeonatos de España).



Pero en septiembre de 2016 decidió dar un giro a su vida y aceptó la propuesta del Comité Olímpico de Gran Bretaña para nacionalizarse inglés (tiene doble pasaporte) y competir con su selección. Un cambio que, por el momento, no afecta en exceso al taekwondo español pese a que Longobardi es una de las más firmes promesas a nivel europeo y mundial. De hecho, su palmarés es envidiable. Representando a España ha sido, en su etapa junior y sub-21, uno de los taekwondistas que más veces se han subido al podio, tanto en Campeonatos de Europa como del Mundo. Además, era habitual que ganara medallas en las competiciones nacionales.



Sin embargo, el paso a senior ha supuesto una dificultad añadida a su proyección. Especialmente en su objetivo de representar a España en las grandes citas internacionales. El mallorquín compite en la categoría de -68 kilos. "Es, normalmente, el peso medio de un hombre; así que es la categoría en la que hay más cantidad y, también, calidad", dice Longobardi para explicar el porqué de su decisión. Y es que para formar parte de la selección española tenía que competir con el medallista olímpico Joel González, el veinteañero Javier Pérez y el también mallorquín –y bronce mundial– José Antonio Rosillo. Y no hay sitio para todos, ya que solo hay una o dos plazas por campeonato.



Ya ha logrado varios podios este año representado a Gran Bretaña en varios torneos internacionales, pero su primera gran cita con el nuevo pasaporte será en el Mundial de Corea, dentro de un mes escaso. "Me veo bien preparado. Creo que hay posibilidades de lograr un buen resultado", sentencia Longobardi-Radford.