Cae como un grande

Una lástima. El Palma Air Europa luchó hasta el final pero se quedó a las puertas de entrar en la historia del baloncesto mallorquín. Los verdiengros firmaron un partido excelente en el quinto partido de la serie y pusieron contra las cuerdas a todo un Cafés Candelas Breogán pero acabaron cayendo por 73-71. Una actuación sobresaliente del equipo mallorquín en un partido que pudo haber ganado cualquiera. Méritos hizo de sobra el Palma para anotarse la victoria y pasar la eliminatoria.



Tardó algo más de tres minutos en entrar en el partido el equipo de Xavi Sastre pero cuando lo hizo se puso el mono de trabajo para dar la vuelta rápidamente al parcial inicial de 8-0 para los gallegos. Carles Bivià y Mikel Úriz se pusieron el equipo a las espaldas para liderar un parcial de 0-10 con cinco puntos de cada uno y dar la primera ventaja al Palma (11-15). Lobito Fernández e Iván Cruz hacían lo propio y devolvían la delantera al equipo local al término del primer periodo (19-16).



Si los primeros diez minutos fueron constantes intercambios de golpes, el segundo cuarto no sería menos. Bivià y Úriz volvían a hacer de las suyas para poner a los suyos por delante pero una pequeña 'pájara' en ataque permitía a Gilling devolver la delantera a la escuadra celeste (34-29). Palma recortaba poco a poco desde la línea de tiro libre hasta que un triple de Bropleh cerraba la primera mitad con cuatro puntos de margen para los de Natxo Lezcano (37-33). Apretaba las tuercas el conjunto mallorquín pero sería el propio Bropleh, con once puntos en cuatro minutos, quien mantendría el colchón lucense (48-43). A cinco minutos del final del tercer cuarto se le complicaban las cosas al Palma. A sólo dos puntos del Breogán, Bivià cometía la cuarta falta personal y tenía que ser sustituido. Los triples de Fornas y Úriz volteaban el marcador pero una canasta fácil de Iván Cruz mandaba el partido al último cuarto con tablas (54-54).



En los primeros compases el Palma desaprovechó la oportunidad de abrir una pequeña brecha y eso lo agradeció el Breogán que con un triple de Huertas y una canasta de Gilling recuperaba la delantera (63-59). El Air Europa seguía luchando sin rendirse pero los gallegos conseguían mantener su renta con un excelso acierto exterior. Se llegaba al último minuto con todo por decidir (73-71). Los nervios jugaron una mala pasada a ambos equipos que no atinaban a canasta. Bivià lo probó en el último segundo sobre la bocina sin suerte y la victoria se decantó del lado de Breogán. El Palma perdió, pero cayó como un grande.