Marcos Dreyer: "Mis jugadores saben jugar finales y saben ganar"

La felicidad y la euforía se apoderaron de aficionados, jugadores, técnicos y de las personas que conforman la familia del Ca'n Ventura Palma. Todos celebraron a lo grande la primera Superliga Masculina en la corta historia del club sobre el parqué de Son Moix.



Damià Seguí, presidente de la entidad, era de los más felices y se apresuraba en señalar al principal artífice de la gesta de su club. "Hay que darle las gracias a Dreyer", decía, y añadía que este título es "uno más, pero habrá más".



El técnico del Ca'n Ventura, Marcos Dreyer, también tenía palabras de elogio para Seguí y la hinchada mallorquina. "La gran victoria es la afición. Damià ha recuperado la afición en España. El resto de equipos y jugadores le tienen que estar agradecidos a Damià. Esto es historia, más que una Liga. El voley ha vuelto de una manera que sólo se creía Damià", manifestó.



El entrenador brasileño, emocionado al recordar a su familia, también se mostró satisfecho por lograr este hito histórico, por todo lo que ha tenido que sufrir el equipo durante la temporada. "No fue fácil. No hay nada fácil en el deporte. Hemos sufrido hasta el final. Hemos ganado porque hemos trabajado mucho. Sólo la gente que está dentro de esta plantilla sabe los problemas que hemos pasado. Además de muy buenos jugadores, tengo un grupo de hombres que no me fallan en los momentos clave. Mis jugadores saben jugar finales y saben ganar. Este año hemos sufrido mucho todos, pero lo volvería a hacer", manifestó.



Otro de los nombres destacados del día fue el de Andrés Villena, que firmó otro excelente partido para ser pieza clave del Ca'n Ventura. El exjugador de Unicaja Almería fue nombrado MVP de la final. El opuesto gaditano se mostró "agradecido" a sus compañeros por su trabajo: "Sin el equipo este premio no se puede conseguir". Como el resto de sus compañeros, Villena estaba "feliz" por poner la guinda a una temporada muy larga con un final feliz que permite a la plantilla entrar en la historia del voleibol mallorquín, balear y nacional. "Llevábamos mucho tiempo pensando en llegar a la final y hemos conseguido cerrarlo en Palma. Mejor imposible", explicó.



Finalmente, Damià Seguí agradeció su apoyo a la afición, que respondió "de nuevo a la perfección" y aseguró que "es un sueño de verdad ver Son Moix así".