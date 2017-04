El Barcelona será el rival del Palma Futsal en los cuartos de final por el título de Liga. La contundente victoria de ElPozo Murcia en Tudela ante el Ribera Navarra (0-9) provocó que los azulgrana cayeran a la tercera posición final de la clasificación. La sexta plaza de los mallorquines, tras la sorprendente derrota del viernes en Gran Canaria (2-1), obligarán a una gesta para meterse en las semifinales, ronda en la que ha llegado en las dos anteriores temporadas.

El primer encuentro se disputará en el Palau d´Esports de Son Moix el próximo 13 de mayo, aunque el hecho de que los baleares tengan el factor cancha en contra hará que el segundo, y si fuera necesario el tercer y definitivo partido, se jueguen en el Palau Blaugrana. Serían el 19 y 21 de mayo. El resto de eliminatorias están formadas por la posición en la que han acabado los equipos en la fase regular: Movistar Inter (1)-Catgas (8), ElPozo Murcia (2)-Peñíscola (7) y Jaén (4)-Magna Navarra (5).

Los de Juanito no han cumplido con el objetivo que se habían marcado ya que no han podido evitar a uno de los grandes en el primer cruce del play-off. Es el castigo a la irregularidad mostrada esta temporada, capaz de golear al todopoderoso Movistar Inter (5-0) como dejar escapar puntos con rivales que luchan por no descender, como sucedió en Gran Canaria.

Lo que es seguro es que los verde pistacho han bajado este curso el nivel de competitividad respecto a la anterior, aunque es cierto que el listón estaba muy alto. De ahí que ocupar la sexta posición, que hace apenas tres años se hubiera considerado un rotundo éxito, ahora sea una decepción, tal y como reconoció el propio entrenador. "Nos ha faltado contundencia para conseguir la cuarta o la quinta plaza. Hemos regalado demasiado. Habrá que remar en el play-off. Estoy jodido porque no hemos cumplido el objetivo", decía nada más acabar el encuentro Juanito. El Barcelona, que cuenta en sus filas con el ex del Palma Joao Batista y una selección de estrellas internacionales, es el claro favorito en la eliminatoria. Este curso se han enfrentado en dos ocasiones, con triunfo catalán en el duelo en el Palau (5-1) y empate en Son Moix (1-1).

A buen seguro que el play-off será otra historia, pero en la retina queda la histórica eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey de la pasada temporada, cuando el Palma Futsal consiguió apear al Barcelona. Ahora está obligado a repetir hazaña si no quiere despedir la temporada antes de lo que le gustaría.