Nadal se emplea a fondo ante Chung

Rafel Nadal, vigente campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, se clasificó por décima vez para las semifinales del torneo, tras derrotar al surcoreano Hyeon Chung, por 7-6 y 6-2, en una hora y 44 minutos de juego. Hoy se enfrentará al argentino Horacio Zeballos, que se impuso al ruso Karen Khachanov por 6/4 y 6/1.



Nadal reconoció en la víspera que no conocía a Chung y que tendría que ver algún vídeo de él, un jugador al que nunca se había enfrentado y que, a sus 20 años, ocupa el puesto 94 en el ránking mundial.



El mallorquín, que había empezado como un tiro en las rondas precedentes, pareció salir a verlas venir, como si antes de ofrecer todo su repertorio de golpes quisiera comprobar de lo que su rival era capaz. Y Chung, que el pasado fin de semana disputaba la fase previa y que se ha convertido en una de las revelaciones del torneo, no defraudó. El jueves eliminó con autoridad a uno de los jóvenes talentos del circuito, el alemán Alexander Zverev, y ayer exhibía un tenis sin fisuras ante el nueve veces campeón de Roland Garros, que necesitó jugar un partido de menos a más.



Nadal tuvo que emplearse a fondo y necesitó 63 minutos para llevarse el primer set, gracias a un 'tie-break' casi inmaculado (7-1) en el que su derecha corrió como en sus mejores tiempos. Pero hasta llegar al desempate, tuvo que sudar de verdad. Chung le rompió el saque en el tercer juego y Nadal lo recuperó en el sexto, pero necesitó salvar una nueva bola de rotura, con 5-5 en el marcador, para no complicarse el primer parcial.



El quinto jugador mundial acababa de comprobar cómo Chung no estaba dispuesto a dar ninguna concesión. El coreano había fallado muy poco en el primer set, había sacado bien y defendido con solidez desde el fondo de la pista. Así que Nadal, ya avisado, aceleró hacia la victoria en la segunda manga. Rompió el saque a Chung a las primeras de cambio y se colocó 2-0. El coreano empezó a dudar y a tomar malas elecciones y Nadal repitió rotura en el quinto juego para cerrar el partido con el 6-2 final.



El número uno del mundo, el escocés Andy Murray, se clasificó para las semifinales tras derrotar a Albert Ramos, por 2-6, 6-4 y 7-6 (4), en un durísimo partido de tres horas. Murray sudó de lo lindo ante el décimo cabeza de serie para vengar su derrota de hace una semana en Montecarlo, donde cayó ante el barcelonés también en tres sets. Hoy se medirá en la penúltima ronda al austríaco Dominic Thiem, cuarto favorito.



Y eso que el partido empezó muy bien para Ramos. Inesperado finalista en Montecarlo -perdió la final contra Nadal-, ya hizo un gran encuentro el jueves contra Roberto Bautista y ayer volvió a salir a la central pletórico de confianza. El catalán tuvo una actuación casi perfecta en el primer set, donde le rompió el saque a Murray en el tercero y en el quinto juegos para cerrar la manga por 6-2. El escocés se repuso en el segundo set, empezó a tomar más riesgos y a darle más peso a la bola, pero seguía sufriendo con su saque y con la eficiencia de un incansable Ramos al resto. El barcelonés tuvo dos bolas para romper de nuevo a Murray en el sexto y 0-40 en el octavo. Un punto más y se hubiera puesto 5-4 y saque para cerrar el partido. Pero las desperdició todas. En el set definitivo, Ramos se daría la opción de sacar para ganar el partido, pero volvió a emerger el talento del escocés.