Exhibición para cerrar la fase regular

El Palma se llevó el triunfo ante el TAU Castelló en un festival ofensivo que se acabó decantando del lado local gracias a un excelso final de los de Xavi Sastre (101-89). El resto de resultados de la jornada dejan a la escuadra balear en octava posición y le cruza con el Café Candelas Breogán en la primer eliminatoria de play-off.



En la primera mitad se vería un partido en el que los ataques se impondrían con claridad a las defensas. La conexión balear del Castelló formada por Juan Cabot y Joan Faner lideraba a un brillante TAU que alcanzaba una renta de diez puntos (10-20). El Palma también afinaba la puntería y recortaba la diferencia a base de triples para cerrar el primer cuarto con un espectacular 28-32.



El acierto disminuiría en el inicio del segundo cuarto y un nuevo triple de Bivià ponía a los locales por delante (36-33). Faner cogía de nuevo el timón levantino para liderar un parcial de 0-9 que obligaba a Xavi Sastre a pedir tiempo muerto (38-46)



El técnico mallorquín conseguía su propósito y conseguía una reacción de los suyos que recortaba la diferencia a dos puntos con triples de Zengotitabengoa y Fornas.



Incluso, tuvo la oportunidad de mandar el partido al descanso con empate, pero el tiro en el último segundo de Mikel Úriz no entró (48-50).



El conjunto de Sastre puso una marcha más en la reanudación y rápidamente cogía la delantera en el marcador, aunque el Castellón no se fue del partido fácilmente. Asier Zengotitabengoa aparecería para liderar un parcial de 8-0 de los mallorquines y abrir una pequeña brecha, que rápidamente se desvaneció con una respuesta de 0-9 que adelantaba a los pupilos de Toni Ten (65-66).



Un triple de Fornas y un tiro libre de Toni Vicens permitían al Palma afrontar el último cuarto con una mínima ventaja (69-68). No hubo un dominador claro hasta que un arreón verdinegro ponía la máxima renta local en todo el partido (86-78).



En los últimos minutos el Palma sellaba la victoria con un excelente acierto en el tiro (101-89). El Air Europa acaba la fase regular con buenas sensaciones para afrontar un play-off que arranca el próximo viernes en la cancha del Café Candelas Breogán.