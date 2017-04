El día soñado

El técnico brasileño cuenta con todos sus efectivos para un partido en el que el Ca'n Ventura Palma puede hacer historia, consiguiendo el doblete en la primera temporada del conjunto mallorquín en la máxima categoría del voleibol nacional. Los isleños encarrilaron la eliminatoria el pasado fin de semana con dos triunfos en la cancha del Almería que deja la eliminatoria por el título a un paso y ahora sólo falta poner la guinda final ante su público.



El Ca'n Ventura afronta su primer punto de campeonato esta misma tarde y, aunque tiene dos oportunidades más, quiere dejar cerrado el trabajo esta misma tarde. Ese es el objetivo que se ha planteado el grupo, sabedor de que juega con la ventaja de que no está apremiado por la necesidad. Si no lo consigue hoy, tendrá mañana una nueva oportunidad. Y si falla dos veces, algo improbable visto el rendimiento del grupo en los dos primeros partidos del inicio de la serie final, se lo jugaría todo a una carta en la pista del Unicaja Almería.



De esta manera, el equipo presidido por el incombustible Damià Seguí quiere volver a poner al voleibol mallorquín en lo más alto del panorama nacional con la primera Superliga del club y la undécima de un equipo de la isla. La última liga se logró en el año 2008, a cargo del Drac Palma CV Pòrtol. Aquel sería el tercer título consecutivo de Superliga tras los de 2007 y 2006 (ese año como Son Amar Palma). El Son Amar 'original' las logró en 1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988 y 1989.



Pero todo esto ya es historia y ahora el Ca'n Ventura tiene ante sí la oportunidad de escribir una nueva página dorada para este deporte en el archipiélago balear.



La presión a la que se ha visto sometida la plantilla desde principio de temporada ha hecho más fuerte a un equipo diseñado para disputar partidos como el que se celebrará en Son Moix esta tarde y que ya ha demostrado ser capaz de mostrar su mejor versión en citas de máxima exigencia, como lo fue a finales de febrero en la Copa del Rey.



Hoy es uno de esos días. El Ca'n Ventura Palma tiene la oportunidad de cerrar la Superliga ante un rival que llegará herido y con la sensación de no tener nada que perder después de ceder los dos primeros puntos de la serie en su casa.





Invictos en casa



Por su parte, los mallorquines tratarán de mantener su imbatibilidad en casa. Los pupilos de Marcos Dreyer no han perdido ningún encuentro en lo que va de curso como local, ni en el Germans Escalas ni en Son Moix, y mantenerse invicto significaría que esta misma noche los jugadores del Ca'n Ventura celebrarán el título junto a la afición presente en el Palau, que se espera que presente un ambiente excelente.



En la plantilla saben que la afición acudirá a Son Moix con la idea de vivir un día histórico y que contarán con su apoyo para redondear un debut de ensueño en la Superliga Masculina.