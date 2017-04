Campeones en busca de nueva corona

El Ca'n Ventura lucha por su primer título líguero. Andrés Villena, Álex Fernández, Guilherme Hage, Víctor Viciana y Marcos Dreyer ya saben lo que es ganar la Superliga Masculina de voleibol y hoy tratarán de ampliar su palmarés con un triunfo ante el Unicaja Almería que signifique el doblete del Ca'n Ventura en su estreno en la máxima categoría del voleibol nacional.

Hage, Villena y Álex Fernández buscan revalidar el título que consiguieron la pasada temporada en las filas del Unicaja Almería. El último de ellos asegura a DIARIO de MALLORCA que "sería una pasada y un sueño" conseguir la que sería su tercera Superliga consecutiva.



En el caso del técnico, Marcos Dreyer, está ante la posibilidad de conseguir el título nacional como entrenador. Ya lo consiguió como jugador, con el CV Teruel. "No puede decir cualquiera ser campeón de Superliga como jugador y entrenador. Soy un afortunado del proyecto que se me ha dado y tengo la oportunidad que quieren todos los entrenadores, poder elegir los jugadores que desean. Hemos combinado las piezas, que aunque parece fácil ha sido complicado", manifiesta orgulloso el brasileño.



El capitán del equipo, Víctor Viciana, valora el apoyo de los seguidores durante la temporada y considera que "lo que más se merece la afición es que el Ca'n Ventura gane la liga por ellos". "El MVP es la afición, nos está ayudando mucho. Es el partido más atractivo que se va a vivir aquí desde hace mucho tiempo. Creo que Son Moix se va a llenar y verán un grandísimo espectáculo. Si ganamos la liga con tanta gente se recordará durante mucho tiempo", declara el colocador andaluz.



La escuadra balear está ante la primera oportunidad de certificar el doblete, pero en caso de derrota todavía tendría dos oportunidades más. Sin embargo, la plantilla sólo piensa en ganar el partido de esta tarde y dejar cerrado el trabajo. "Queremos terminar cuanto antes mejor porque sabemos que el Almería ya no tiene presión. Ahora son más peligrosos que allí porque vienen sin esa angustia y nosotros tenemos que afrontarlo como si no tuviéramos otra oportunidad", avisa Viciana.



La clave del Ca'n Ventura es una plantilla comprometida y ambiciosa que, al igual que su presidente Damià Seguí, tienen hambre de seguir ganando títulos. Así lo corrobora Álex Fernández, quien explica que aunque la mayoría de los componentes de la plantilla han "ganado ligas españolas, una más no vendría mal". El líbero añade que el equipo llega "en el máximo apogeo y el sábado se verá la mejor versión de cada jugador".



La experiencia de estos jugadores, más la de Jorge Fernández, campeón de la liga francesa, y Alberto Pedra, de la liga brasileña, facilita el trabajo a Dreyer. Así lo asegura el propio técnico: "Sabíamos que había mucha presión y teníamos que traer jugadores que aguantan la presión y que saben vivir momentos decisivos". "No tengo que decir a los jugadores lo que tienen que hacer esta semana porque ya lo han vivido y esto facilita mi trabajo", asevera.



La plantilla mallorquina no entiende la presión que se les intenta colocar desde Almería, donde desde antes de empezar la serie final se le daba el cartel de favorito al Ca'n Ventura a pesar de que Unicaja lideró la tabla toda la liga regular y finalizó en primera posición. "Me hace gracia que nos intentan meter desde Almería. Creo que lo hacen desde la envidia porque el presupuesto es parecido. No le doy importancia porque son jugadores que hubieran querido estar en nuestra situación", manifiesta Andrés Villena.



El capitán Viciana comparte la visión del opuesto jerezano y apunta que también le ha hecho "gracia, porque a ellos siempre les ha molestado que les den como favoritos", y no aprueba el argumento del presupuesto: "Ellos tienen más presupuesto. Nosotros no tenemos 20 millones de euros, pero quizá hemos trabajado más o mejor. Teruel y Almería tienen doce o trece jugadores profesionales, nosotros siete. Además, tienen más estructura. Nosotros no tenemos preparador físico y el fisio no está siempre con nosotros. Lo que estamos consiguiendo es por trabajo", asegura.



Finalmente, Dreyer explica que el título de Copa del Rey le ha "quitado presión" al grupo y asegura que los lujos de los que disfruta el equipo "no son tantos" como se dice desde fuera. Por todo ello, valora lo que está haciendo su plantilla. "Sería una locura. Parece fácil conseguir el doblete, pero los que estamos dentro sabemos que no es así. Hemos sufrido y trabajado mucho para estar aquí", sentencia.