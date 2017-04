El Palma se juega la cuarta plaza

El Palma Futsal afronta esta noche a las 21 horas ante el Gran Canaria FS, el último encuentro de la fase regular de la liga con el objetivo de alcanzar la cuarta plaza en la clasificación.



El Palma Futsal bajará el telón este viernes en un encuentro en el que se juega mucho. De lo que pase saldrá el cruce para los cuartos de final del play-off y la posibilidad de contar con la ventaja del factor pista en el inicio de la lucha por el título. Magna Gurpea y Palma Futsal están empatados a puntos en la clasificación y con uno más que el Jaén Paraíso Interior. Los tres equipos lucharán para hacerse con la ansiada cuarta plaza.



El conjunto navarro parte con la ventaja de tener ganado el golaverage y depende de sí mismo. Los de Juanito, quintos, necesita un punto más de lo que haga el Magna Gurpea en Peñíscola para arrebatarle el puesto pero tampoco pueden descuidar lo que haga el Jaén Paraíso Interior, que recibe al Barcelona Lassa. Las matemáticas plantean varias posibilidades pero en el vestuario balear solo contemplan ganar su partido y esperar a que el Magna Gurpea falle.



Si gana, el Palma tendrá asegurado el quinto puesto que ocupan a la espera del resultado de los navarros. Esto supondría evitar a uno de los tres grandes en el cruce de cuartos de final aunque no contar con el factor pista, un mal menor.



El partido que se disputa esta noche no será sencillo. El Gran Canaria cuenta con tres puntos sobre el descenso y necesita puntuar para no poner en peligro su continuidad en la categoría. Juanito tiene a toda la plantilla disponible para el partido con la excepción de Attos, lesionado de larga duración.





Carlitos, un jugador más



Uno de los jugadores del Palma Futsal, Carlitos, quien estos días ha sido protagonista tras anunciar su fichaje por el Jaén Paraíso Interior, con la competición aún en juego, también cuenta para el técnico del conjunto palmesano, Juanito: "Carlitos es un jugador más de la plantilla, está trabajando con el grupo como cualquier otro y yo como entrenador, si considero que tiene que entrar en la lista de convocados, entrará, y si lo considero oportuno, no entrará".



Durante la previa del encuentro ante el equipo canario, en la que también se anunció el patrocinio de la empresa mallorquina Humiclima, el técnico del Palma Futsal relató que espera un partido "muy complicado en la cancha de un rival que se juega el descenso" aunque confía en su plantilla para sumar una triunfo que le permita "certificar matemáticamente la quinta plaza y tener opciones de conseguir esa cuarta plaza por la que tanto ha luchado el equipo" durante todo el curso.



El capitán del Palma, Antonio Vadillo, confesó que hay "mucho en juego" en Gran Canaria y añadió que ya están "concentrados en sacar los tres puntos que aseguren a quinta plaza y de opciones a la cuarta". El cierre andaluz recordó que "hace dos años quedamos quintos y eliminamos a Jaén, que eran cuartos, y el año pasado quedando cuartos también conseguimos eliminar al quinto", zanjó. Por último, otro de los jugadores de la plantilla, Joselito, reiteró que "es un partido muy importante porque nos jugamos mucho" y apuntó que la "mejor opción para ganar es afrontar el encuentro al 200%".