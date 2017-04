El Palma Air Europa recibe al TAU esperando rival para el play-off

El Palma Air Europa recibe esta noche al TAU Castelló (21 horas) en la última jornada de la Liga regular en la LEB Oro en la que se va a determinar la posición final del conjunto mallorquín para afrontar el play-off y cuál será su rival en la primera eliminatoria. El técnico del Palma, Xavi Sastre, no podrá contar con Víctor Serrano, que además será duda para los dos primeros encuentros de play-off por una microrotura fibrilar. Los mallorquines se miden a un rival que llega a este último encuentro con la permanencia atada y sin nada en juego, mientras que el Palma podría escalar alguna posición en la tabla y encarar el play-off con buenas sensaciones.



Un tropiezo ante los de Toni Ten dejaría al Air Europa en novena posición y les cruzaría con el Unión Financiera Oviedo en la primera eliminatoria de play-off. En caso de triunfo, los mallorquines podrían ascender hasta la séptima plaza en función del resto de resultados y el rival de cuartos de final podrían ser el Breogán, Burgos, Palencia y el propio Oviedo. El conjunto verdinegro no quiere hacer cábalas antes de su último encuentro y se centra en el choque de hoy para llegar a la fase decisiva con las mejores sensaciones posibles y usar el encuentro de hoy como último ensayo de cara al play-off. El rival llega con los deberes hechos. El entrenador Toni Ten cuenta en sus filas a conocidos del baloncesto balear. Uno de ellos es Edu Durán, que la pasada campaña vestía la elástica verdinegra, el mallorquín Joan Cabot, que estuvo a las órdenes de Xavi Sastre en el Básquet Mallorca, y al menorquín Joan Faner. "Estamos muy contentos por la clasificación para el play-off, pero ya empezaremos a pensar en esto el sábado, que ya conoceremos al rival", explicó ayer el técnico Sastre.



El también director deportivo del Palma aseguró que no tiene preferencias. "Si miramos los resultados de la segunda vuelta nos conviene más jugar contra el Oviedo, que no un Lugo o un Burgos porque ha ganado menos partidos, pero no sé si esto significa que están peor. Lo que quiero es ganar al Castellón, que acabemos con buenas sensaciones y que preparemos el play-off lo mejor posible", manifestó. "Le debemos a la afición el hecho de jugar bien y ganar. Estoy encantado con la afición. Se está haciendo un buen trabajo para animar a la gente a venir", subrayó.