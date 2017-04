Nadal firma su victoria 50 en el Godó

El mallorquín Rafel Nadal, vigente campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, sumó ayer ante el sudafricano Kevin Anderson (6-3 y 6-4) su victoria número cincuenta en el torneo, y se clasificó para los cuartos de final en los que se enfrentará hoy a un desconocido Hyeon Chung.



Nadal, que esta semana persigue en la capital catalana su décimo título del Godó, salió con determinación y se puso 3-0 de inicio, como sucedió este miércoles en su debut con el brasileño Rogerio Dutra Silva. Anderson, número 66 del ránking mundial, ganó los dos juegos siguientes con su saque, pero volvió a perderlo en el séptimo para ceder el primer set.



Mejoró el sudafricano en la segunda manga. En el primer juego peleó durante nada menos que catorce minutos para mantener su servicio y lo consiguió. Nadal se lo quebraría en el tercero, pero el quinto jugador del mundo tuvo que trabajarse la victoria en este segundo parcial. Anderson es un jugador que no da ritmo, de esos que incomoda a Nadal, con quien ya se había enfrentado otras tres veces, en pista rápida, y aunque había perdido las tres, siempre le había puesto en problemas al manacorí. Pero Nadal es mucho Nadal en tierra batida y logró doblegar a su adversario en una hora y 33 minutos para avanzar hasta cuartos, donde le espera el coreano procedente de la fase previa Hyeon Chung.



Nadal reconoció ante la prensa saber poco sobre su rival de hoy en cuartos de final, y aseguró que vería vídeos de él para "conocerle mejor e informarme sobre su juego". El mallorquín nunca se ha enfrentado a Chung, que ayer dio la sorpresa al eliminar en octavos de final al alemán Alexander Zverev, octavo cabeza de serie, por 6-1 y 6-4.



El balear aseguró estar "contento" por haber podido disputar su partido ante el sudafricano Kevin Anderson a pesar de la lluvia, queretrasó el inicio de la jornada cuatro horas. "Ha estado un mal día. Uno de esos en los que no sabes si vas a poder jugar", reconoció Nadal tras vencer por 6-3 y 6-4 en una hora y 33 minutos de juego a Anderson que calificó como "difícil". El de Manacor se mostró satisfecho por su juego en condiciones adversas. "He estado muy concentrado en el saque y he aprovechado suficientes ocasiones en el resto", añadió Nadal, quien recordó no haber sufrido rotura alguna de saque en todo el encuentro.



El tercer cabeza de serie del Godó explicó que la pista estaba "muy pesada" y espera quehoy esté más rápida. "Será mejor para el físico de todos", dijo. Nadal mantiene buenas sensaciones y un nivel de juego alto desde el primer torneo del año en Abu Dabi, pero se muestra cauto de cara al partido que afronta hoy. "Nunca se sabe qué va a pasar. El partido será difícil", apuntó.



Por su parte, su rival Hyeon Chung se mostró muy satisfecho por llegar a sus primeros cuartos de final de un torneo ATP 500 y reconoció que Nadal es uno de sus ídolos tenísticos junto al suizo Roger Federer. "Siempre he admirado a Rafa y Roger",dijo el tenista coreano tras lograr el mayor hito de su carrera como tenista en el Conde de Godó.